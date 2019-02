Klara Lorger, pevka ansambla Vihar, ki jo bomo pobližje spoznali to pomlad v šovu Zvezde plešejo, je združila moči zLjubico Špurej Jazbinšek, pevko skupine Zaka pa ne, ki jo poznamo iz šova Znan obraz ima svoj glas. V slednji, v skupini Zaka pa ne, nastopa tudi Klarin mož Drago, zato je bil projekt snemanja pesmi Ne primerjaj me z njo še toliko bolj zanimiv, saj sta oba ansambla zelo povezana.

"Uresničili ste mi še ene sanje,"je na facebooku zapisala Klara, za naš portal pa je povedala, da so bile njene sanje posneti pesem, ki ni nujno narodno-zabavna: "Pesem Ne primerjaj me z njo je sicer pesem našega ansambla Vihar, ki jo imamo v narodno-zabavni različici, zdaj pa smo posneli skupaj z Zaka pa ne še zabavno različico."

Idejo, da bi pesem 'preobleki' je dala žena enega od članov njenega ansambla in idejo so z veseljem realizirali. "Snemati z Ljubico je bilo enkratno. Ljubica je zabavna in zelo družabn a, hkrati pa je bila ona tista, ki je dala idejo, da bi bil videospot videti tako glamurozen, kot je. Poskrbela je, da sva bili oblečeni v večerne obleke in da sva kar na enkrat imeli dolge lase," je v smehu zaključila nasmejana Klara.