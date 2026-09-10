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Glasba

Uroš in Tjaša desetletje skupnega ustvarjanja proslavila z velikim koncertom

Ljubljana, 10. 09. 2026 17.28 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Uroš in Tjaša desetletje skupnega ustvarjanja proslavila z velikim koncertom

Zakonca Steklasa, Uroš in Tjaša, sta s koncertnim spektaklom v Tivoliju proslavila prvo 10-letnico skupnega ustvarjanja. V dvournem šovu se je prepletlo skoraj 30 glasbenikov, gostitelja se nista zadrževala pri odrski produkciji, občinstvo pa spretno vodila od vrhunca do vrhunca. "Ponosna sva na to, kaj smo ustvarili," sta po koncu med drugim strnila jubilanta.

Koncert se je začel s 15-minutno zamudo zaradi prometnega kaosa na okoliških cestah, ko pa se je enkrat kolesje zavrtelo, se ni več ustavilo. Začelo se je z orkestralno simfonično-bigbendovsko uverturo, ko pa sta na oder stopila še gostitelja večera Uroš in Tjaša, je z njima takoj zapela cela dvorana.

Ko so na oder skočili Modrijani, je dvorana eksplodirala od navdušenja. Po odhodu priljubljene narodnozabavne zasedbe publika ni imela prav veliko priložnosti za počitek, saj so takoj sledili novi hiti. Tri pesmi kasneje je Tjaša občinstvo že odpeljala nazaj v leto 2018, ko je v Tivoliju nastopala kot Magnificova spremljevalna pevka. Pevec Robert Pešut se je seveda zakoncema kmalu zatem tudi pridružil na odru, kjer so s polno dvorano iz vseh grl zapeli Silvijo, In ko enkrat bom umrl ter Revolution is my solution.

Že dve pesmi kasneje pa je koncert doživel dramatični in čustveni vrhunec, ko je Tjaša povedala zgodbo o svoji mami, ki je tri mesece pred smrtjo obiskala koncert svojega najljubšega pevca. "Ampak počasi, vseeno delamo ta koncert z omejenim proračunom," je pomirila občinstvo, ko je bend že začel igrati uspešnico Petra Graša. Seveda je na oder skočil tudi on in z gostiteljema zapel tri skladbe. Ob koncu se je Urošu, Tjaši in dvorani zahvalil za čudovit večer, za odrom pa povedal, da te družinske zgodbe ni poznal tako podrobno in je ob prihodu na oder tudi sam komaj obvladal čustva.

"To je bil večer presenečenj, za publiko in naju. Uresničevanje otroških sanj, saj sva si tak koncert želela izpeljati, odkar pojeva. Seveda sva krepko presegla načrtovani proračun, a res se nisva zadrževala, saj sva to naredila predvsem za svoji duši in ljubitelje najine glasbe. Predvsem pa sva v vsem skupaj zelo uživala in se morala večkrat opomniti na to, da naju ni adrenalin povsem odnesel," sta po koncertu misli strnila jubilanta.

Uroš in Tjaša Glasba koncert zakonca Steklasa 10. obletnica

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landrick landrick
10. 09. 2026 18.25
In kdo sta ta dva?
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