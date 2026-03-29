Glasba

Uroš in Tjaša nabirata moči za okroglo obletnico in velik koncert

Ljubljana, 29. 03. 2026 16.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Ota Širca Roš E.M.
Uroš in Tjaša Steklasa

Uroš in Tjaša sta z drugo postajo turneje Recording Session, na kateri z občinstvom snemata gradivo za album, napolnila športno dvorano v Domžalah in hkrati napovedala, da bosta septembra praznovala 10-letnico z velikim koncertom v Hali Tivoli. Kot vedno, sta mlada starša dvorano spravila na noge.

Ker gre za povratniško poporodniško turnejo, nas je najprej zanimalo, kdo je pazil na hčerki Uroša in Tjaše Steklasa. Slednja nam je zaupala: "Danes moja teta čuva punci, jaz sem vmes med koncertom, ko imam en komad pavze, hitro letela na baby monitor pogledat, če je vse v redu in vse je v redu, tako da midva sva tudi bila potem malo bolj mirna skozi večer."

FOTO: Andraž Martinšek

Sobotno druženje z razpoloženim občinstvom sta Uroš in Tjaša odprla z novo skladbo Nikoli prestar, ki je izšla ta teden in takoj skočila na vrhove lestvic. "Pesem se je prijela nad vsemi pričakovanji, na YouTubu beležimo v štirih dneh že 200.000 ogledov, imamo na terenu super odzive, kot smo danes videli," nam je povedal Uroš.

Za ljubezen in dobro glasbo torej nisi nikoli prestar, za kaj drugega pa: "Ko gledam najini punci, sploh ta starejša, kako se vrže na kolena, tako se igra, pa se vrže dol, sem sam 'joj, v življenju se ne bi zdaj vrgla,'" se je pošalila Tjaša.

FOTO: Andraž Martinšek

Kljub mladosti jeseni praznujeta 10 let kariere - z novim albumom in velikim koncertom z orkestrom in gosti. Sicer sta znana po bolj intimnih dogodkih, kjer po koncertu pokramljata še z obiskovalci, tokrat Hala Tivoli.

"To je ena stvar, ki sva jo prvič izkusila že v Cankarju, da sva imela pač takšno množico, da se ne moreš podružiti z vsemi, ampak je pa res, da sva se tam 'navlekla' teh velikih zgodb in da imava v planu res dobre stvari pripravljene," je povedal Uroš, Tjaša pa dodala: "Pa tudi oboževalci najini se ponavadi sami javijo naslednji dan po koncertu s svojimi vtisi, jih je res lepo prebirati, tako da nič ne ostane neizrečeno."

Sheby odličen drugi album posveča srčnim težavam

bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
