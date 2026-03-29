Uroš in Tjaša nabirata moči za okroglo obletnico in velik koncert

Ker gre za povratniško poporodniško turnejo, nas je najprej zanimalo, kdo je pazil na hčerki Uroša in Tjaše Steklasa. Slednja nam je zaupala: "Danes moja teta čuva punci, jaz sem vmes med koncertom, ko imam en komad pavze, hitro letela na baby monitor pogledat, če je vse v redu in vse je v redu, tako da midva sva tudi bila potem malo bolj mirna skozi večer."
Sobotno druženje z razpoloženim občinstvom sta Uroš in Tjaša odprla z novo skladbo Nikoli prestar, ki je izšla ta teden in takoj skočila na vrhove lestvic. "Pesem se je prijela nad vsemi pričakovanji, na YouTubu beležimo v štirih dneh že 200.000 ogledov, imamo na terenu super odzive, kot smo danes videli," nam je povedal Uroš.
Za ljubezen in dobro glasbo torej nisi nikoli prestar, za kaj drugega pa: "Ko gledam najini punci, sploh ta starejša, kako se vrže na kolena, tako se igra, pa se vrže dol, sem sam 'joj, v življenju se ne bi zdaj vrgla,'" se je pošalila Tjaša.
Kljub mladosti jeseni praznujeta 10 let kariere - z novim albumom in velikim koncertom z orkestrom in gosti. Sicer sta znana po bolj intimnih dogodkih, kjer po koncertu pokramljata še z obiskovalci, tokrat Hala Tivoli.
"To je ena stvar, ki sva jo prvič izkusila že v Cankarju, da sva imela pač takšno množico, da se ne moreš podružiti z vsemi, ampak je pa res, da sva se tam 'navlekla' teh velikih zgodb in da imava v planu res dobre stvari pripravljene," je povedal Uroš, Tjaša pa dodala: "Pa tudi oboževalci najini se ponavadi sami javijo naslednji dan po koncertu s svojimi vtisi, jih je res lepo prebirati, tako da nič ne ostane neizrečeno."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.