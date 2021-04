Uroš in Tjaša predstavljata pesem Ne dam

Uroš in Tjaša se tokrat predstavljata s pesmijo, ki jima je na albumu Doza romantike najljubša. Skladbo sta poimenovala Ne dam, gre za pesem z ljubezensko tematiko. ''Te teme nama ležijo, rada se imava in to rada pokaževa tudi v najinih pesmih,'' sta povedala glasbena ustvarjalca.

Uroš inTjaša sta videospot posnela z že uigrano ekipo, s katero sodelujeta že od samega začetka – Andrej Pratnemer je namreč posnel prav vse njune videospote. Tokrat pa poleg nove pesmi predstavljata še eno novost in to je njun band.

icon-expand Tjaša in Uroš. FOTO: Andraž Martinšek

''Sestavljen je iz samih vrhunskih slovenskih glasbenikov, ki imajo za seboj ogromno kilometrino koncertov. Točno ta zasedba je lani poleti tudi posnela vse nove skladbe za najin album. Komaj čakava na sproščanje ukrepov, da končno lahko uresničiva dolgoletno željo – da začneva s turnejo koncertov po celi Sloveniji ob spremljavi najboljšega benda. In uresničitev te želje z glasbenega in kreativnega vidika sploh ni več tako daleč, trenutno lahko samo nemočno čakamo na zeleno luč,''sta povedala glasbena ustvarjalca.

Snemali so na čudovitem gradu Štanjel. Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer sta se odločila, da tokrat ne bova tvegala, zato sta se odločila, da poiščeta lepo dvorano, kjer so lahko izvedli to, kar sta si zamislila. ''Našla sva slike Viteške dvorane na gradu Štanjel in se zaljubila vanje, rezervirala prostor in datum snemanja. Ko pa smo prišli tja, pa je sledil šok. To dvorano so pred časom prenovili in niti malo ni več podobna tisti, ki sva jo midva pričakovala,'' sta slikovito opisala Uroš in Tjaša in dodala:''Na srečo so jo prenovili tako, da je na koncu videospot izpadel še boljše, vreme pa je poskrbelo za magično igro svetlobe skozi okna, ki barvam doda piko na i.''

icon-expand Uroš in Tjaša z bandom, ki ga sestavljajo: Marko Hrvatin, Gašper Konec, Samo Kališnik, Jure Rozman. FOTO: Andraž Martinšek

Tjaša je ob izidu nove pesmi delila tudi nekaj anekdot kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami:''V štirih letih dela v šoli se je nabralo veliko bolj ali manj posrečenih izjav učencev, katere si sproti zapisujem,'' je dejala in dodala, da učenci zelo aktivno spremljajo tudi njeno glasbeno pot in so njeni največji oboževalci. Tako so tudi prvi izvedeli, da prihaja nov videospot: ''Ena učenka me je vprašala, kako bo naslov nove pesmi. Pa sem ji odgovorila: 'Ne dam.' Ona pa nazaj: 'Zakaj ne, a ti je nerodno?''' Simpatična pevka pravi, da so si učenci tudi že premierno pogledali videospot in tako pravijo, da je to njihova najljubša pesem do sedaj: ''Sicer to rečejo vsakič, ko jim pokažem kakšno novo pesem, ampak jim verjamem. Tudi meni se tako zdi,''je zaključila Tjaša.