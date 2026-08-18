Uroš in Tjaša prvič ustvarila pesem s 3500 spremljevalnimi glasovi

"Še nikoli nisva ustvarila pesmi s 3500 spremljevalnimi glasovi. Celo turnejo Recording Session, s katero sva se pomladi vrnila na glasbene odre, smo posvetili snemanju te pesmi in zdaj je končno pripravljena, da gre v svet," se svoje najnovejše stvaritve veselita mlada starša Uroš in Tjaša Steklasa, glasbena ustvarjalca, ki sta Slovenijo osvojila z svojo značilno avtorsko glasbo ter nalezljivo pozitivno energijo.
Zakonca sta na spomladanskih koncertih posneli publiko, ki sta jo naučila spremljevalne vokale. V studiu so te posnetke združili in nastal je ogromen zbor, ki pesmi doda globino in piko na i: "Da bi znali ž'vet življenje je zadnji singel pred največjim samostojnim koncertom najine kariere, kjer bova praznovala 10 let dueta in ne moreva verjeti, da jo bova tam lahko zapela z večtisočglavo množico."
"Pesem nosi globoko besedilo, katerega sporočilo se zaradi lahkotne melodije z mehkobo dotakne vsakega poslušalca. Ljudem želiva predvsem sporočiti, da gredo večkrat v dan z zavedanjem, da je vsak lahko zadnji. Ampak ne z morbidnim zavedanjem, temveč s hvaležnostjo. Da jih opomniva predvsem, da je poanta v tem, da življenje dejansko živimo in ne samo pre-živimo," o novi pesmi pravita zakonca, kako se je v studiu ob njima odrezal Aleksander, pa v prispevku.
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