Uroš in Tjaša prvič ustvarila pesem s 3500 spremljevalnimi glasovi

"Še nikoli nisva ustvarila pesmi s 3500 spremljevalnimi glasovi. Celo turnejo Recording Session, s katero sva se pomladi vrnila na glasbene odre, smo posvetili snemanju te pesmi in zdaj je končno pripravljena, da gre v svet," se svoje najnovejše stvaritve veselita mlada starša Uroš in Tjaša Steklasa, glasbena ustvarjalca, ki sta Slovenijo osvojila z svojo značilno avtorsko glasbo ter nalezljivo pozitivno energijo.

Zakonca sta na spomladanskih koncertih posneli publiko, ki sta jo naučila spremljevalne vokale. V studiu so te posnetke združili in nastal je ogromen zbor, ki pesmi doda globino in piko na i: "Da bi znali ž'vet življenje je zadnji singel pred največjim samostojnim koncertom najine kariere, kjer bova praznovala 10 let dueta in ne moreva verjeti, da jo bova tam lahko zapela z večtisočglavo množico."