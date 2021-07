Uroš in Tjaša Steklasa nov videospot posnela na Zanzibarju, v njem tudi fatalna ženska

V vroče poletne dni z novo skladbo Naj ti bo lepo vstopa vsem dobro poznan glasbeni duet – Uroš in Tjaša. Videospot je posnet na čudovitem Zanzibarju, v njem pa poleg Masajev lahko vidimo tudi aktualno Femme Fatale 2021 Patricio Pangeršič.

icon-expand Uroš in Tjaša predstavljata videospot za pesem Naj ti bo lepo. FOTO: Andraž Martinšek

Uroš in Tjaša sta mlad glasbeni par, ki nas je pred štirimi leti preprosto osvojil s svojim debitantskim singlom Boš znal, naprej me ljubiti, ki danes na YouTubu šteje že več kot 2 milijona ogledov. Od takrat sta izdala še mnoge druge, v svet dala svoj prvi album, te dni pa predstavljata svojo novo skladbo Naj ti bo lepo. Skladba Naj ti bo lepo je vse drugo kot tipična ljubezenska pesem, ki smo jih od mladega para sicer vajeni. Govori namreč o tem, kako včasih ne znamo ceniti tistega, kar imamo. "Namen te pesmi je, da te spomni, da ti je v bistvu res čisto okej. Da bi nekdo na drugem koncu sveta vse dal, da bi lahko živel z našimi 'problemi'," je povedala Tjaša in dodala: "Že Adi Smolar je v besedilu pesmi Na travniku podal pomembno sporočilo – srečni so tisti, ki srečo res dojamejo. Morda na najino pesem lahko gledamo kot na sodobnejše nadaljevanje tega sporočila."

icon-expand Zakonca sta videospot posnela na Zanzibarju. FOTO: Arhiv izvajalca

Melodijo skladbe je napisal kar Uroš Steklasa, pri besedilu se mu je pridružil tudi Damjan Pasarič, končni aranžma in produkcijo pa sta prevzela Krešimir Tomec in Gašper Konec. A kot je posebna pesem, je poseben tudi videospot, saj sta ga posnela na Zanzibarju. Od vloga do videospota "Načeloma se na Zanzibar nisva odpravila z namenom, da bi tam posnela videospot. S seboj sva imela kamero in si ustvarjala spomine," sta pojasnila in dodala, da se je vse spremenilo, ko sta naletela na skupino Masajev, s katerimi sta se družila dva dni. "Takoj so bili za akcijo, začutili so ritem in pozitivno energijo pesmi, kar se vidi in čuti tudi v videospotu."

A Masaji niso edino presenečenje videa. V njem se pojavi tudi njuna dobra prijateljica in letošnja Femme Fatale Patricia Pangeršič. Skupno potovanje, kot pravita, ni bilo načrtovano in tako so novico, da bodo istočasno tam, izvedeli le nekaj tednov pred potovanjem. Tudi Patricia se je tako pridružila njunemu projektu in na plaži z njima ne le zapela, ampak tudi zaplesala.

icon-expand V videospotu se jima je pridružila tudi Patricia Pangeršič. FOTO: Arhiv izvajalca

Vsak videospot je za izvajalce vsekakor poseben spomin. Spomin na neko obdobje, na proces dela, morda na poseben dogodek, ki se je pripetil med snemanjem. Ravno to velja tudi za Uroša in Tjašo, saj je ta postal spomin na potovanje, na katerega sta se odpravila dva ... nazaj pa so se vrnili trije. Novega družinskega člana tako pričakujeta v novembru.

A njuno poletje ne bo le polno priprav na prihod prvorojenca, pač pa bo tudi polno nastopov. Navdušeno že usklajujeta datume za prve koncerte z bendom, vsaka sobota pa je zapolnjena s petjem na poročnih obredih. "Res je lepo videti, kako veliko mladoporočencem pomeni, da jima prideva najine pesmi odpet osebno," še dodata.

icon-expand Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa na Zanzibarju FOTO: Arhiv izvajalca