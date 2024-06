Uroš in Tjaša Steklasa: Poletje bo delovno, našla pa bosta tudi čas za oddih

"Poročno sezono sva že dodobra otvorila, najine sobote so že devet let delovne in čez vikende prevoziva več sto kilometrov. To je najina služba in zelo sva hvaležna, da lahko delava to, kar delava najraje. Vsaka poroka je edinstvena in počaščena sva, da lahko toliko poročnim parom zapojeva na njun najlepši dan. Poleg porok pa naju poleti čaka tudi kar nekaj koncertov z najinim bendom. Kljub delovnemu poletju pa bomo z družinico našli čas za nekajdnevne morske in gorske oddihe," o poletju, ki se šele začenja, pravita Uroš in Tjaša Steklasa .

Kot sta nam povedala, se glasbeni karieri nista posvetila, ker bi zaradi neljubih dogodkov bila odpuščena oziroma 'letela'. "Letela sva v spomine, tja, kjer se je vse skupaj začelo in kjer je vzplamtel najin ogenj," nam je povedal Uroš, Tjaša pa je o ognju, ki tli med njima, dodala: "Definitivno takrat, ko se zaljubiš, gori bolj intenzivno, potem pa se to vse skupaj malo poleže in udari realnost, ampak spodaj pa še tli in so iskrice, kar je treba čim dlje časa ohranjati, o čemer tudi govori ta pesem. Treba se je vračati tja, kjer sva še brezskrbno živela kot dva najstnika, ko je bilo pomembno samo to, da sva tam midva, in kot da ni nikogar drugega na svetu."

Kako pa jima uspe ohranjati medsebojni ogenj? "Vsak dan se moraš sproti odločati. Pridejo vzponi in padci, dokler pa si še vedno oba želita, da ta zadeva uspe in funkcionira, pa je možnost za iskrice, da vse skupaj tli in gori," sta nam povedala zakonca.

'Ne videospot, je glasbeni film'

"V mesecu maju se ne rojevajo samo nove ljubezni in poroke, temveč tudi novi videospoti za prihajajoče poletje. Zunaj je ravno prav toplo in narava nas že spominja na poletje. Tudi mi smo s snemalno ekipo izkoristili čudovito kuliso morja in podeželja, da smo posneli mali glasbeni film, ki je dokumentiral najin road trip. Že dolgo sva imela idejo, da bi bila v enem od videospotov zgodba ravno road trip z avtodomom, in ko sva decembra lani izdala nov album, sva se odločila, da morava to idejo uporabiti za pesem Letela. Malo za tem sva šla na zmenek v kino, da podpreva kolega Žigo Kukoviča, ki je izdal svoj film Gepack. Film je v tem času že prejel zlate role, midva pa sva po ogledu že na parkirišču pred kinom sklenila, da bo to idejo o road tripu v videospot najbolje udejanjil ravno Žiga. Sicer videospoti niso na njegovem delovnem repertoarju, a sta mu bila pesem in ideja dovolj všeč, da smo se odločili, da ta projekt izpeljemo skupaj," sta o novem videospotu povedala zakonca.