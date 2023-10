Uroš in Tjaša Steklasa vrstita uspehe

Avtor besedila nove pesmi Eno srce je Uroš, ki pravi, da raje vidi, da publika posluša pesem in si sama ustvari svojo zgodbo o njej. Zanj skladba govori o komunikaciji, kompromisih, iskanju iskrice v zvezi. "Samo na ta način lahko na dolgi rok – do tresočih rok in sivih las prestaneš vse skušnjave, pasti in kremplje življenja. Za najlepše stvari se je treba najbolj truditi." Tudi Tjaši je pesem pri srcu: "Eno srce je čudovita ljubezenska balada, ki se bo sigurno dotaknila vseh, ki ste kadar koli v življenju občutili pravo ljubezen. Tudi z videospotom smo se zelo potrudili, res sva zadovoljna s končnim izdelkom, ki ga danes ponosno pošiljava v svet."

Zakonca sta preteklo leto pustila svoji službi in se popolnoma posvetila glasbi. Slabo leto nazaj je Tjaša po končanem porodniškem dopustu pustila redno službo učiteljice otrok s posebnimi potrebami, diplomirala in hkrati stopila na samostojno pot. Nedolgo zatem se ji je pridružil še Uroš in po uspehu sodeč se zdi, da sta sprejela pravilno odločitev, četudi je pot umetnika z družino naporna in zna privesti tudi do izgorelosti. "Letošnje leto je bilo v glasbenem smislu res naporno. Kot glasbenik sanjaš, da bo tvoj koledar poln nastopov, tako da se nad tem res ne pritožujeva, za nama je namreč rekordna sezona. Kot par pa sanjaš, da bo družinsko življenje res izpopolnjujoče. In midva oboje zdaj imava, je pa to dvoje neverjetno težko usklajevati in velikokrat lahko na račun tega nevede pozabiš na počitek, udobje in na koncu marsikdaj tudi na zdravje. Zato se je večkrat treba ustaviti in samo uživati v trenutku. Zanimivo je, da sva oba mislila, da se bo, ko bova službe pustila in bo glasba najina služba, urnik malo razbremenil. Je pa ravno obratno, še več dela je."