Uroš in Tjaša tik pred rojstvom otroka izdala novo pesem

"Kakšen privilegij, da se imaš možnost postarati z nekom, ki ga imaš z vsem srcem rad. Da ti je dano spremljati odraščanje svojih otrok in vnučkov. Marsikomu je to na grob način odvzeto, kot je bilo moji mami pred skoraj dvema letoma, ko je izgubila bitko z boleznijo. Na staranje sedaj gledam povsem drugače in postalo mi je vse prej kot samoumevno. V vsakem obdobju življenja lahko najdeš nekaj, za kar si lahko hvaležen in zaradi česar rasteš," nam je zaupala Tjaša , čemur je Uroš še dodal: " Veseliva se obdobja starševstva, ki je pred nama. In veseliva se starosti. Gledava Tjašino prababico, ki bo z rojstvom najine hčerke postala praprababica. Tak naziv si želiva dočakati tudi midva, skupaj. Vmes pa ustvariti nešteto spominov, v katerih bova za vedno ostala mlada."

Tako besedilo kot glasbo je napisal Uroš Steklasa, pod aranžma in produkcijo skladbe pa se tokrat podpisujeta Krešimir Tomec in Mahir Sarihodžić .

Uroš in Tjaša , dobro poznan glasbeni par, te dni vsekakor ne počivata. Četudi je Tjaša tik pred porodom, ju to ni zaustavilo pri ustvarjanju nove glasbene poslastice, skladbe Mlada v spominih , ki v samem bistvu slavi njuno ljubezen in z veseljem pozdravlja starost.

Tudi tokrat sta čutni skladbi priložila videospot, delo Perice Raia:"Prepustila sva mu vso kreativno plat. Rekla sva mu, naj naredi kratek film, ki se bo dotaknil src in ki bo ljudem razkril bistvo pesmi, staranja in življenja. Meniva, da mu je to vsekakor uspelo." Zanimivo je, da je to za priljubljeni glasbeni duo že jubilejni, deseti videospot, hkrati pa prvi, v katerem se ne pojavita.

"Razlogov za to odločitev je bilo več. Prvi je, da snemanja mnogokrat trajajo več dni in da se snema ves dan. Glede na to, da sem štiri tedne pred rokom (sicer sem še zelo aktivna), sva ocenila, da bi bilo to vseeno mogoče malo prenaporno zame. Drugi pa je, da besedilo pesmi opisuje dva, ki se imata rada in sta se skupaj postarala ter ostala mlada le še v spominih. Midva sicer hodiva po tej poti, a še nisva tam, zato sva se odločila, da pesmi dava svoja vokala, ne pa tudi svojih obrazov. Glede na končni izdelek pa lahko z zadovoljstvom rečeva, da je režiser Perica Rai našel čudovite igralce in naredil scenarij videospota, ki pesmi doda piko na i," je za 24ur.com dejala bodoča mamica, ki je zadovoljna s končnim izdelkom.