Uroš in Tjaša z novo pesmijo obeležujeta 10. obletnico poroke

"Po zdaj že krepko več kot enem letu se že spodobi, da izdava novo pesem. Hkrati je to napovednik oziroma uvod v najino poporodniško obdobje, ko se na odre vračava neprespana, a s še več zagona, novo glasbo in koncerti," pravita Tjaša in Uroš Steklasa.

"Ta pesem je poklon deseti obletnici najine zveze. Rada rečeva, da je zveza trdna takrat, ko se začetne iskrice ohladijo in skupaj preživiš hude padce in izgube. Ne bova lagala, tudi midva sva le človeka in marsikaj je najin odnos že postavilo na preizkušnjo. A se drživa, se vsakič sproti odločiva za naju in greva z roko v roki preizkušnjo za preizkušnjo," še dodajata.

"Hkrati pa je bila kot pravima milenijcema tudi nama privzgojena skrb: 'Kaj bodo pa ljudje rekli'. Delava na tem, da se ta generacijski vzorec pri nama zaključi in hčerkama - pa tudi najinim poslušalcem - z zgledom pokaževa, kako to skrb uvrstiti na dno prioritetnega seznama," povzameta bistvo besedila, ki ga je napisal Uroš.

Uroš in Tjaša sta se razveselila Lili: Družina se je povečala za (še) eno srce

Preberi še Uroš in Tjaša sta se razveselila Lili: Družina se je povečala za (še) eno srce

Pesem spremlja video, o katerem sta povedala: "Nisva želela, da bi spot z neko posebno zgodbo prevzemal pozornost besedilu in sporočilu pesmi. Zajeli smo čustva in pustili slehernemu poslušalcu, da se lahko na svoj način poistoveti s pesmijo. Hvaležna sva Maticu Padaršiču in njegovi ekipi, da so posneli čudovit spomin, ki ga bova na stara leta s ponosom razkazovala vnukom."

Pesem Leta tečejo napoveduje njun tretji studijski album in praznovanje desetletnice skupnega glasbenega ustvarjanja v letu 2026.