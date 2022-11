Uroš in Tjaša z novo skladbo obračata nov list glasbene kariere

Uroš in Tjaša, ki sta lani postala starša deklici Lori, z novo pesmijo napovedujeta novo obdobje svoje glasbene kariere. Predstavljata pesem S tabo upam si letet, v kateri opisujeta svojo ljubezen. "V to pesem sva res dala vse svoje srce," sta povedala in dodala, da je njun namen, da oboževalci začutijo ljubezen, ki jo čutita en do drugega in do svojih poslušalcev.

Glasbenika Uroš in Tjaša sta v zadnjem letu nekoliko več časa posvetila hčerkici Lori, ki ju je razveselila lani novembra. Vseeno pa v času neprespanih noči in privajanju na starševstvo nista pozabila na glasbo. Svojim oboževalcem sta se za podporo, ki sta jo deležna, delno zahvalila z rednimi koncerti, sedaj pa sta izdala še novo pesem in videospot z naslovom S tabo upam si letet. Melodijo in besedilo je pripravil Uroš, aranžma pa je delo Jeana Markiča.

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalca icon-chevron-left icon-chevron-right

Tjaši se je nedavno končal porodniški dopust in skupaj z Urošem sta se odločila, da se sedaj še bolj posvetita glasbi. Z novo pesmijo napovedujeta prvi korak k novemu obdobju njunih življenj in obračata nov list v glasbeni karieri. "Sedaj je čas, da svoje življenje popolnoma posvetim glasbi in družini. To me osrečuje in to si želim početi celo življenje," je o velikem koraku povedala Tjaša, ki si želi, da glasba nekoč v celoti postane poklic obeh zakoncev. Mlada mamica je nedavno tudi diplomirala, pustila redno službo kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami in postala samostojna podjetnica.

icon-expand Tjaša je nedavno diplomirala. FOTO: Arhiv izvajalca

Uroš in Tjaša sta širši publiki poznana po ljubezenskih skladbah z močnim besedilom. Pravita, da sta hvaležna, da lahko življenje preživljata drug ob drugem in da si stojita ob strani tako v dobrem kot v slabem. "Vedno sva veliko dala na besedila pesmi, tokrat pa sva šla še korak dlje," sta povedala. Tema besedila je sicer še vedno ljubezen, in seveda je Uroševa muza še vedno Tjaša, je pa po njunem mnenju to najboljše besedilo, kar jih je Uroš napisal do sedaj, saj gre res v globine in zajame pravo bistvo njune ljubezni. Piko na i celotni pesmi pa doda Tjašina interpretacija, saj res iskreno čuti in verjame to, o čemer prepeva.

icon-expand Uroš in Tjaša sta širši publiki poznana po ljubezenskih skladbah z močnim besedilom. FOTO: Arhiv izvajalca