Uroš Lajovic imenovan za častnega dirigenta Beograjske filharmonije

Gost presenečenja je bil Ansambel Janoska z Dunaja, ki je znan po žanrskih transformacijah in glasbenih akrobacijah. Skupaj z orkestrom so izvedli program, ki je segal od Šostakoviča, Beethovna in Mozarta vse do priredb skupine The Beatles ter skladbe Grlica, ki jo je napisal soustanovitelj in prvi direktor Beograjske filharmonije Stevan Hristić .

Kot piše na spletni strani Beograjske filharmonije, so filharmoniki s programom počastili spomin na nekdanje direktorje, umetniške vodje in šefe dirigente – od Stevana Hristića do Ivana Tasovca. Urošu Lajovicu, ki ga je ob nastopu njegove direktorske funkcije v Beograjsko filharmonijo povabil Tasovac, so za njegove zasluge ter kot velikemu prijatelju Beograjskih filharmonikov podelili naziv častnega dirigenta. Filharmonikom so za rojstni dan prek predvajanih sporočil čestitale tudi nekatere vidne osebnosti, denimo Zubin Mehta, šef dirigent Gabrijel Felc, gostujoči šef dirigent Daniel Raiskin, Dan Tan, hollywoodska igralka Stana Katic, pianist Fazil Say.

Praznovanje stoletnice se bo 20. junija nadaljevalo z gala koncertom pod taktirko Zubina Mehte.

Leta 1944 rojeni Lajovic je dirigiranje študiral v Ljubljani, Salzburgu in na Dunaju. Med letoma 1972 in 1991 je bil najprej asistent, nato stalni dirigent Slovenske filharmonije, kjer je bil šef dirigent še med letoma 2015 in 2017. Bil je tudi vodja Komornega orkestra RTV Ljubljana. Dirigiranje je med drugim poučeval na Visoki šoli za glasbeno in scensko umetnost na Dunaju.

Bil je šef dirigent orkestra Zagrebških simfonikov in glavni dirigent Beograjske filharmonije, od leta 2015 je stalni gostujoči dirigent v Sofijski in Shenzhenski filharmoniji. Kot dirigent je nastopil z več kot 70 orkestri po vsem svetu. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim nagrado na dirigentskem tekmovanju Guida Cantellija v Milanu, nagrado Visoke šole za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, nagrado zlata ptica ter nagrado Prešernovega sklada.