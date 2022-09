Uroš Perić: Moji oboževalci vedo, da sem zelo romantičen

Uroš Perić – Perry predstavlja nov album Screamin Hallelujah , ki je poslastica tako za ljubitelje jazza in bluesa kot soula. Ustvaril ga je skupaj z Big Bandom, s katerim že leta odlično sodeluje. Ob izidu je glasbenik povedal: "Moji oboževalci vedo, da sem zelo romantičen in vedno dajem prednost baladam, ampak tokrat sem se odločil za več moči v albumu, več ritma, da se sliši, in da pride do izraza Big Band, ki je vse skladbe več kot odlično odigral."

V nadaljevanju je dejal: "Aranžmaje za album smo res dolgo izbirali, so pa na albumu tudi moje štiri lastne avtorske skladbe. Za dve je napisal aranžma Lojze Krajnčan, s katerim sodelujem že od vsega začetka svoje profesionalne glasbene poti, za dve skladbi pa Leon Firšt, ki je doslej zame pisal za godala, tokrat prvič za Big Band, zato sem tega sodelovanja še posebej vesel."

Lojze Krajnčan je ob tej priložnosti vodil Big band, sodelovale pa so tudi odlične vokalistke. Skladbe, ki niso avtorske, so iz ameriške zakladnice glasbe, nekaj je tudi pesmi Raya Charlesa. To je Perićev peti album z Big Bandom, česar je zelo vesel, saj zadnjih pet let niso imeli skupnega projekta. "Za tem albumom stojim s srcem in dušo," je ponosno povedal Uroš.