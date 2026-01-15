Naslovnica
Glasba

Koncert Uroša Perića z dodatkom vizualnih učinkov navdušil v Ljubljani

Ljubljana, 15. 01. 2026 20.03 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik
Uroš Perić

Uroš Perić je z zasedbo The Bluenote Quartet v Ljubljani odigral kar nekaj legendarnih hitov, ki navdušujejo ljubitelje bluesa in soula ob spremljavi vizualnih učinkov in velikega LED-zaslona, kar je občinstvo poneslo v novo dimenzijo koncertne izkušnje.

Uroš Perić, kralj bluesa, jazza in soula, je skupaj s svojo zasedbo The Bluenote Quartet v ljubljanski Odiseji postregel s klasikami, ob katerih publika ni ostala ravnodušna. Zazvenele so Georgia on My Mind, Unchain My Heart, Help Me Make It Through the Night in druge uspešnice, ki so z dodatkom vizualnih učinkov v gledališki dvorani poskrbele za edinstveno cinematično koncertno izkušnjo.

"Vsako leto si zadam nove zaobljube, letos imam tako namen koncertno osvojiti že trideseto državo na svojem seznamu, za zdaj se dogovarjamo za Grčijo in Portugalsko," pove o zagonu novega leta glasbenik, ki je lanskega novembra ob 20-letnici svoje kariere izdal avtobiografsko knjigo. "Obsega mojo celotno kariero in v njej sem spregovoril brez dlake na jeziku, zato je tudi nevarna," se je pošalil Uroš.

Uroš Perić.
Uroš Perić.
FOTO: POP TV

"Meni se zdi to izredno zanimivo. Poskušam se prilagoditi vsaki dvorani, vsakemu klubu ali prostoru, v katerem nastopam - jaz preprosto pridem na oder, zaprem oči in igram," je jasen glasbenik. K temu doda: "Igral sem že v dvoranah, ki so bile nekoč kinodvorane, a to je nekaj povsem drugega. Veselim se izkušnje z LED-zasloni, čeprav bo v njej veliko bolj uživalo občinstvo. Jaz bom imel, kot sem dejal, zaprte oči," pove z nasmehom 49-letni glasbenik, ki se mu zdi stik z občinstvom izredno pomemben.

Koncert je izstopal po inovativni kombinaciji glasbe in vizualne umetnosti. Celostenski LED-zaslon je oder spremenil v pravo vizualno sfero, koncert pa je zato postal nepozabna zgodba, je prepričana vodja koncertnega dogajanja Maja Monrue. "Gre za povsem nov koncept, ki omogoča, da glasbenike doživimo na povsem drugačen način. Celostenski zaslon na odru doda prostorsko in svetlobno dimenzijo."

Uroš Perić in zasedba The Bluenote Quartet .
Uroš Perić in zasedba The Bluenote Quartet .
FOTO: POP TV
Uroš Perić je eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, ki se giblje med bluesom, jazzom in soulom. Z dolgoletno kariero in vrsto uspešnic je osvojil srca ljubiteljev klasičnih melodij in sodobnih interpretacij. Znan je po izvrstni vokalni izvedbi, karizmatičnem nastopu in občutku za atmosfero, ki jo ustvari na odru. Perić redno nastopa s svojo zasedbo The Bluenote Quartet, s katero navdušuje tako na slovenskih kot mednarodnih odrih, in velja za enega tistih glasbenikov, ki združujejo tradicijo in sodobno zvočno izkušnjo.

V svoji karieri pa je 49-letni glasbenik sodeloval z več kot 200 imeni iz sveta glasbe. Med njimi so hči slavnega Raya Charlesa, Sheila Raye Charles, ameriška jazz pevka in pianistka Diane Schuur, ameriški jazz in RB saksofonist Ernie Watts in italijanski glasbenik Mike Sponza.

uroš perić koncert jazz odiseja

