Koncert Uroša Perića z dodatkom vizualnih učinkov navdušil v Ljubljani

Uroš Perić, kralj bluesa, jazza in soula, je skupaj s svojo zasedbo The Bluenote Quartet v ljubljanski Odiseji postregel s klasikami, ob katerih publika ni ostala ravnodušna. Zazvenele so Georgia on My Mind, Unchain My Heart, Help Me Make It Through the Night in druge uspešnice, ki so z dodatkom vizualnih učinkov v gledališki dvorani poskrbele za edinstveno cinematično koncertno izkušnjo. "Vsako leto si zadam nove zaobljube, letos imam tako namen koncertno osvojiti že trideseto državo na svojem seznamu, za zdaj se dogovarjamo za Grčijo in Portugalsko," pove o zagonu novega leta glasbenik, ki je lanskega novembra ob 20-letnici svoje kariere izdal avtobiografsko knjigo. "Obsega mojo celotno kariero in v njej sem spregovoril brez dlake na jeziku, zato je tudi nevarna," se je pošalil Uroš.

Uroš Perić. FOTO: POP TV

"Meni se zdi to izredno zanimivo. Poskušam se prilagoditi vsaki dvorani, vsakemu klubu ali prostoru, v katerem nastopam - jaz preprosto pridem na oder, zaprem oči in igram," je jasen glasbenik. K temu doda: "Igral sem že v dvoranah, ki so bile nekoč kinodvorane, a to je nekaj povsem drugega. Veselim se izkušnje z LED-zasloni, čeprav bo v njej veliko bolj uživalo občinstvo. Jaz bom imel, kot sem dejal, zaprte oči," pove z nasmehom 49-letni glasbenik, ki se mu zdi stik z občinstvom izredno pomemben. Koncert je izstopal po inovativni kombinaciji glasbe in vizualne umetnosti. Celostenski LED-zaslon je oder spremenil v pravo vizualno sfero, koncert pa je zato postal nepozabna zgodba, je prepričana vodja koncertnega dogajanja Maja Monrue. "Gre za povsem nov koncept, ki omogoča, da glasbenike doživimo na povsem drugačen način. Celostenski zaslon na odru doda prostorsko in svetlobno dimenzijo."

Uroš Perić in zasedba The Bluenote Quartet . FOTO: POP TV