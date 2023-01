Urška Majdič napisala pesem za film Nekaj sladkega: To so moje sanje

Vsi filmski navdušenci in romantiki po vrhu boste lahko za valentinovo svoje najdražje odpeljali v kino na ogled slovenske romantične komedije Nekaj sladkega, ki sta jo ustvarila Urška Majdič in Tin Vodopivec. Preden si bomo lahko film ogledali na velikem platnu, pa za pokušino predstavljata videospot za naslovno skladbo I Just Know.

Pesem I Just Know je naslovna skladba romantične komedije Nekaj sladkega, ki jo je napisala in odpela Urška Majdič – UMA, sicer tudi scenaristka in producentka filma. Nastala je, ko je bil scenarij še v osnutkih, njena glasbena tema pa se razvija skozi celoten film – spremlja glavno junakinjo ter ji govori, naj se prepusti in sledi svojim občutkom.

icon-expand Urška Majdič - UMA in Tin Vodopivec na snemanju videospota za pesem I Just Know. FOTO: Izvajalec

Urška pravi, da so bile ustvarjanje glasbe za film od nekdaj njene sanje. "Zame je tako ali tako vsaka melodija zgodba. Imela sem cel kup narejenih glasbenih tem, iz katerih se kasneje ustvarja po posameznih prizorih, glede na atmosfero in lik." Dodaja, da je skladba uspela zaradi Leona Firšta, ki je bil zadolžen za aranžma. "Čudežno se je pregrizel skozi moje pripravljene glasbene teme, komade, demote in osnutke ter jih pomagal sestaviti. Vse je bilo izvedljivo, ker ima pozitivno miselnost in razumevanje za moje glasbene ideje, ki so seveda nestrokovne, a jih je znal mojstrsko prevesti v aranžmaje."

O sodelovanju z Urško je spregovoril tudi Leon Firšt, ki je dejal, da je to potekalo brez težav. "Bilo je super, poleg trdega dela je bilo prisotnih veliko zabavnih in sproščujočih pogovorov ob kavici." Dodal je, da je imela Urška vedno pripravljene napotke, ideje in koncept, ki jih je dopolnil, odigral na inštrumente in programiral, da je zadeva dobila končno podobo. "Potem je Urška material večkrat natančno preposlušala in mi vestno pošiljala popravke. Po večini sva se kar strinjala, kar je zelo pomagalo pri procesu."