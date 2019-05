Urška Majdič: Po glasbenem 'otroku' razkrila še nosečnost

Za albumDuša praviš, da je "neskončni album", zakaj, ker je tudi duša neskončna?

Ja, gre za neskončnost energije in ker je glasba tista, ki presega čas in prostor in tako prispeva k tej neskončnosti. Album se zato začne in konča z napevom, ki se nikoli ne zaključi.

Praviš, da "je za tiste, ki znajo odpreti srce". Komu ali čemu, sočloveku, glasbi, vesolju ...?

Ta album ima posebno energijo zaradi namena in ima "kodo", ki jo lahko razberejo ljudje, ki so jo pripravljeni razbrati. Namenjen je seveda vsem, ki se lahko povežejo s tem – gre za določeno zrelost, pretekla izkustva, zavedanje. Kot presega čas in prostor, presega tudi žanre – nedavno mi je nekdo napisal, da mu je album zelo všeč album in nad tem je bil celo začuden, saj sicer posluša čisto druge zvrsti. Vsak dojema album drugače, tudi glede na to, kakšen naboj ima sam v tem trenutku.

Album se začne precej jazzovsko, lahkotno, Čarobni vrt je dokaj zasanjan nežen, nasploh pa je plošča polna čutnosti, bi lahko dejala, da je to najbolj "tvoj" izdelek do zdaj, avtorsko in glasbeno?

Vsekakor. Sledila sem temu, kar sem čutila, da je prav, čeprav so me moji kolegi in soavtorji občasno postavljali na preizkušnjo. A sem ostala zvesta lastni intuiciji. Vizija, namen, sporočila in izpeljava je res moja, ampak skupaj z glasbenimi kolegi, ki so se lahko prepustili tej viziji in sem hvaležna za vsa ta sodelovanja.

Koliko si imela prstov zraven pri sami glasbi, ki je besedilom primerna, da poboža in popelje (v neskončnost)?

Sem tudi soavtorica glasbe. Poleg vokala in besedil imajo pesmi tudi mojo vokalno melodijo in glasbeno predstavo, katero sem sproti razvijala s producentom, s katerim sva bila res na isti frekvenci. Le pri eni pesmi (Kresnica) sem tudi to prepustila soavtorju, a je bila to izjema, ker je bilo besedilo tisto, ki sem ga želela izraziti. Vse te pesmi v živo izpeljemo malo drugače, zato je album posebno popotovanje z zvokom, v živo pa je bolj doživetje z veliko prostora za interpretacijo.