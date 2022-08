Usher vztraja, da je kralj R&B-ja: To si zaslužim

''Kralj oziroma kakor me že želite poimenovati,'' je suvereno zatrdil voditeljici pogovora, Bevy Smith, in dodal: ''Tako je, garal sem za to, to mi pripada in to si zaslužim.'' Tukaj pa se ni ustavil: ''Za to ne nameravam več prositi. To mi boste namenili. Zato, ker sem za to delal.''

Tekom intervjuja je zvezdnik, katerega pravo ime je Usher Raymond IV, skušal zatreti ideje o tem, da R&B kot žanr umira. Na to je namreč pred kratkim namignil njegov glasbeni kolega P. Diddy. ''Ko slišim ljudi, med njimi celo Puffa, ki govorijo: 'Sej veste, R&B je mrtev', to zveni čisto zmešano. Zveni, zveni noro.''