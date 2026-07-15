Uspeh slovenskega DJ Matwayja: nastopil bo na Tomorrowlandu

"Še vedno težko verjamem, da bom zares nastopil na Tomorrowlandu. To je bila že od nekdaj moja največja želja in cilj, ki sem ga želel doseči. Pripravil sem poseben set, poln emocij in energije, in komaj čakam, da ga delim z obiskovalci. Verjamem, da bomo skupaj ustvarili nepozabno vzdušje," je pred nastopom na največjem evropskem odru elektronske glasbe povedal DJ Matway.

DJ Matway bo nastopil na Tomorrowlandu. FOTO: Arhiv izvajalca

Matway na ponudniku storitev za pretočno predvajanje glasbe Spotifyju beleži več kot milijon mesečnih poslušalcev, na družbenem omrežju TikTok ima več kot 300.000 sledilcev. Med njegovimi mednarodnimi uspehi izstopa sodelovanje s švicarskim didžejem Antoinejem pri skladbi Show Me, izdal je tudi skladbe Spin It, I Think I Might Like It, 212 in Don't Call It Love. Nastopal je ob boku glasbenikov, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo. Nedavno je izšla tudi skladba z naslovom One More Time.

Tomorrowland je eden najbolj znanih evropskih festivalov. FOTO: Profimedia

Na že razprodanem festivalu, ki bo ljubitelje elektronske glasbe pod temo Consciencia združil prihodnja dva konca tedna, bo na 16 odrih nastopilo več kot petsto ustvarjalcev elektronske glasbe. Med svetovno znanimi imeni za nastop na glavnem odru so duo Nervo, Fisher, Miss Monique, Hardwell, Indira Paganotto, Sebastian Ingrosso, Sara Landry, John Summit, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies in Agents of Time. Letošnji festival bo ponudil širok nabor žanrov in novih umetnikov, piše na uradni spletni strani festivala.