Uspešna trap ekipa Capital Crew izdala svojo drugo ploščo

Ekipa Capital Crew je ta vikend napolnila ljubljanski Kino Šiška. Glasbeniki delujejo v trep žanru, v času svojega delovanja pa so si nabrali že veliko oboževalcev, med njimi so tudi znane slovenske osebnosti. Fantje so nam zaupali, iz kje izhaja njihovo ime. "Pač mi smo Crew, skupina, podpiramo se med sabo, zato ima tudi ta album ime Crew. To je skupina enih posameznikov, ki smo se združili skupaj, da delamo nekaj dobrega, nekaj, kar nam je všeč in upamo, da bo tudi čimveč ljudem všeč," je povedal Drill .

"So senzacija, podmladek scene, na trep stilu prednjačijo. Fantje so res zagnani, to je že drugi studijski album. So še zelo mladi, tako da jaz zelo pozdravljam to celo sceno. Tu sem, da podprem ekipo ob izidu druge plošče, tako da 'Capital Crew all the way,'" je o njih povedal izvajalec Ezra.

Ta žanr glasbe se v Sloveniji ponavlja šele zadnjih nekaj let in starejšim ni toliko znan kot mladi populaciji. Fantje bi ga babicam, mamicam in vsem, ki ga ne poznajo, opisali tako: "Trap je tako bolj rap za zabavo," je dejal eden od članov ekipe, na kar je drugi v smehu dodal: "Jaz bi tvoji babi rekel, kje si, kaj ima?" Kaj pa bi dejal raper Arne? "A veš, ko ste vi hodil v disko, pa vam je dogajalo, no, mi imamo pa trap," je zaključil.