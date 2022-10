Uspešnica Harryja Stylesa na vrhu ameriške lestvice že 15 tednov

Uspešnica As It Was britanskega glasbenika Harryja Stylesa že 15. teden zapored kraljuje na vrhu Billboardove lestvice najbolj priljubljenih skladb v ZDA. S tem je postala najdlje obstoječa skladba britanskega glasbenika na prvem mestu lestvice. Obenem je to edina skladba posamičnega izvajalca, ki se je tako dolgo obdržala na lestvici.

Med britanskimi glasbeniki sta pred Harryjem Stylesom takšen uspeh dosegla Mark Ronson s skladbo Uptown Funk in Elton John s Candle In The Wind, ki sta bili vsaka po 14 tednov na prvem mestu.

Uspešnica As It Was Harryja Stylesa že 15. teden zapored kraljuje na vrhu Billboardove lestvice.

Po 15 tednih na vrhu lestvice singlov je Harryjeva As It Was postala četrta med skladbami, ki so zabeležile največ zaporednih tednov na prvem mestu lestvice. Skladba Old Town Road, ki je nastala v sodelovanju med Lilom Naso in Billyjem Rayjem Cyrusom, je prvo mesto na lestvici zasedala rekordnih 19 tednov. Tri tedne manj so kraljevali Luis Fonsi, Daddy Yankee in Justin Bieber s skladbo Despacito ter Mariah Carey in Boys II Men s skladbo One Sweet Day.

