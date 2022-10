Uspešnica Unholy vsebuje precej arabskega, nekaj pa tudi queenovskega

Clean Bandit z gostoma posvetilo namenjajo Otožnim puncam.

CLEAN BANDIT x FRENCH THE KID FT. REMA – Sad Girls

Vztrajno molzenje fraze, ki nas najprej spomni na Swedish House Mafio, z dodatkom reggaetonskega beata, kaj drugega kot novo porcijo kiča ne more postreči. Razen če je vodilni vokal skrajno prijazen in je tempo songa bolj zmeren, bolj zadržan. Vse to se pretaka v novi uspešnici angleškega produkcijskega nukleusa Clean Bandit. Ironično Clean Bandit praktično ves svoj izjemno donosen opus po desetletju še kar naprej gradi prav na opisanih elementih. French the Kid ni noben Francoz, pač pa raper iz Essexa, tj. iz jugovzhodne angleške pokrajine, katerih živelj je v očeh Otočanov pregovorno najbolj kardashianovsko zafnan, torej brez stila in kmečki ali pač zabotoksiran do kosti. Rema pa je nigerijski 22-letni afropop zvezdnik, ki se mu v prihodnje obeta še veliko večji karierni razcvet. Čeprav je v bistvu glup, pa komad Sad Girls niti ne moti. Ocena: 3 SAM SMITH FT. KIM PETRAS – Unholy

Eden najuspešnejših britanskih pop pevcev kot svoj drugi letošnji izid singla izpostavlja zelo nenavadno strukturirano pesem. Gospelovsko navdahnjena arabska melodija z imenitnim zborovskim okrasjem ne bo ostala preslišana. Zdaj je že res, da je prav tako, saj je Unholy na vrhovih sleherne svetovne lestvice priljubljenosti. Sam Smith pa je z vabilom v duet ravno Kim Petras svoj značilen gejevski pečat le še okrepil. Kim Petras je namreč ameriška pop pevka, pred tremi desetletji rojena v nemškem Kölnu kot poba. Videospot z veličastno kostumografijo, v katerem Johna pospremimo v njegov najljubši body shop oz. v zabavišče z nedeljskim programom – še pred tem pa John svojo ženo pospremi na nekaj izrazito bolj dolgočasnega – je eden najbolj pompoznih te sezone. Ob koncu oba lika filmsko navdušita, in to celo na istem odru. Očitno se publika nikoli ne bo naveličala občasne pretirane vznesenosti – tako zvočne kot tudi tiste v sliki. Unholy vsebuje tudi nekaj queenovskega, mar ne. Ocena: 4 JID – Money

Atlantski raper JID je sicer član pogona Spillage Village, boter tega pa je dvojec hip hop Earthgang. Gre za solista iz okolja, kjer se goji t. i. conscious rap ali globokomiselni rap. Bolj preprosto bi se reklo, da v svojih nemalokrat kritičnih verzih raperji meljejo pereče družbene teme, projecirajo bolj svobodnjaške ideje, predvsem pa vse to počno inteligentno in z veliko mero dobrega okusa. To pa je hip hop manira, ki stoji nasproti tumpastim rimoklepcem, ki pregovorno poveličujejo denar, 'dope' in slavo, za simbolno popoldansko obrt pa si venomer izbirajo mačizem oz. omalovaževanje nasprotnega spola. Komad Money vključuje niz krasnih misli, čeprav so prenekatere le plaho ali kratko nakazane. Prav tako je zelo pomenljiva glasbena spremljava, vključno z vpadljivo vsebnostjo vokalov. Song Money sodi na JID-ov tretji ali The Forever Story, ki je po letošnjih albumih Kendricka Lamarja in Denzla Curryja tretje hip hop delo, ki ga bo vredno poslušati tudi v prihodnosti. Ali drugače: je upravičen glasnih pohval in najbolj prestižnih nagrad.



Ocena: 5 CHARLIE PUTH – Loser

