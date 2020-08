Uspešnice Rajka Dujmića, ki bodo živele večno

Rajko Dujmić, ki se je 29. julija hudo poškodoval v prometni nesreči in umrl skoraj teden dni kasneje, je svoj pečat v svetu glasbe pustil kot avtor, pevec in klaviaturist. Tri desetletja je bil član priljubljene zasedbe Novi Fosili, podpisal pa se je tudi pod številne uspešnice drugih glasbenih izvajalcev. V svoji karieri je napisal več kot 1800 pesmi, z nekaterimi dosegel izjemne uspehe, številne pa so postale nepogrešljiv del mozaika večno zelenih skladb, ki jih poznajo mladi in starejši poslušalci. To so samo nekatere izmed njih:

Sanjaj me–Novi fosili

Pesem Sanjaj me je bila prva izpod Dujmićevega peresa, ki je nastala za njegov bend Novi Fosili. S skladbo je zasedba začela svoj zmagoviti pohod po odrih domačih in tujih festivalov.