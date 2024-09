Utrujene klime in zato sparjene rime

Kombinacija je nenavadna. Tokrat je producent kar raperski superzvezdnik J.Cole. Beat vpadljivega hiphop hitiča je malodane naklepna, a prefinjeno izvedena ritmična komplikacija. Cordae in Anderson Paak se spominjata minulih slovesov od poletij ter idej, ki jih prinaša zaključek avgusta in zgodnji september. Te poleg igrivih domislic te ne pozabljajo na strastno načrtovane nakupovalne sezname, vključujoč robo znamk Puma in Fubu. Kot da stara ali bolj klasična raperska šola s sinkopo ali dvema ali tremi več razbeljeno sanjavim traperjem dokazuje, kako se preganja dolgočasje. PS: Nekdo nekje mora še imeti mojo ljubo Fubu klaféto. Prosim, naj mi jo že vrne!

Ritem je čudovito nalomljen, toda robove nove uspešnice ene-in-edine kraljice hip-hop-soula je producent S. Dot virtuozno zbrusil. Ves čas trajanja popevke Breathing (Dihanje) v resnici poslušamo spodnje lege najtežje pihalske in trobilske mehanizacije - bariton saksofon in tuba sta prvi instrumetnalni mašini, ki silita v asociacijsko ospredje. Veteran Fabolous rapa z žmohotm in kot je v navadi precej blizu svojemu slovečemu nadimku, medtem ko je Mary J. Blidge v standardno veličastni pevski formi. Ta komad je povsem starošolski, toda svežina njegovega sijaja tudi pod prisilo noče in noče v pozabo. Vrhunska kakovost.

Brightonski raper se je zagledal v eno atraktivno in karizmatično, ki jo najprej opiše kot drugačno. Nato mu Drugačna vrne, da je on, pravzaprav, drugačen. Arrdee nato postane bolj skromen in pohleven, zato hipno simpatijo prepričuje, da sam v bistvu niti ni kaj posebnega. Skratka. V drugem delu se stvari odvijejo do točke, ko Arrdee že ne more več prenašati njenega tipa, ki se vse bolj potrjuje kot vbogajme Lolek. Drugačna se začne zagrevati za Arrdeeja, ta ji med ostalim zagotavlja, da lahko plača tudi njen trapast nohni servis, ki pa njen izgled, priznava raper, vendarle polepša. Produkcijski duo The Shapeshifters je progresivno house klasiko z naslovom Lola's Theme izdal leta 2004 ter z njo nemudoma naskočil vrhove lestvic. Arrdee je z njenim s prevzemom nedavno ustvaril hit Different, ki pa kaj posebej uspešen niti ni. Spomin na izvirnik, pa tudi nekaj smeha na račun opisanega flirta, gotovo sta dva prikupna in dobrodošča dosežka. Kajti. Najbrž so mati Arrdeeju bonitetno že priznali, koliko house nostalgikov je njegova Drugačna v resnici zdramila. Veliko seniorjev je zaplesalo, veliko.

Ocena: 4