Užitarski solistični izpad glasbene glave zasedbe Capital Crew

N3 je za svoj prvi solo projekt izbral preprost koncept. Razvpiti ljubljanski traper na EP-ju Hakl predstavlja eklektičen house. Konstrukt, ki vključuje štiri songe – za nameček na treh posamezno gostujejo člani N3-jeve matične posadke Capital Crew –, je vsebinsko čudovit. Enačba v Haklovi zasnovi pa bo v trenutku navdušila tudi množice navijačev Capital Crew, zagotovo. Otvoritvena Ca Ji je lahkoten, pa vendar spogledljivo dinamičen poletni house hitič. N3 (Bine Kramar) in CJ (Jan Miklavž) popisujeta klubsko zvezd(n)ico večera, v nekaj verzih celo nepričakovano spoštljivo, tako rekoč gentlemansko. Sledi ritmično bolj neposredna vinjeta Sédè. N3, ki je kompleten EP Hakl sproduciral sam, je tudi lirično malenkost bolj skop: "Jes mam feeling, nej teb tut čist sédè". Kramar pred refrenom zvedavo obrne klasično Capital-Crewjevsko floskulico "hočem več". V tem primeru torej "nočem več". Zakaj? Ker je Sédè posvetilo traperjevi izbrani simpatiji. Sporadična solaža, izrisana s starošolsko električno kitaro doda zanimiv ornament. Zato pa disco Ful Dobr spet, ful dobr, prebija strop. Schayes (Svit Zupančič) za svojo kadenco uporabi izrazito znižan glasovni register. Do neke stopnje naslednjemu na Hakl vpoklicanemu članu Capital Crew uspe celo zbuditi duh Barryja Whita. Toda narava komada Ful Dobr bo prav vse (starejše) glasbene zanesenjake spomnila na ikonično z začetka 90., to je na zimzeleno I'm Too Sexy angleškega bratskega dvojca Right Said Fred. To pa preprosto zato, ker pesem nadvse lahkotno opisuje (povsod in vedno akutno pogrešano) super-samozavestno pozo. "Zbudu sm se ful dobr, zdej počutm se ful dobr, uau," zatrjuje Kramar in tako prestreže Zupančiča, ki hvali lastno pojavnost in prepričanje – obe spoznanji pa se, "valda", kemično vežeta lahko edino na pridevnik seksi. Ful dobr je song, ki ga modne revije pač ne bodo nikoli več pogrešile. Hkrati pa sta N3 in Schayes še enkrat več poskrbela za perfektno reminiscenco na opus Capital Crew. Srčnost in nenazadnje skromnost, predvsem pa popolno zavedanje trenutka so nemara najbolj žlahtne lastnosti Capital Crew. "Preveč mamo trave, non stop palim base," kot Capitalci uživaško reflektirajo redni (večerni) shod v hitu Ne se delat' (ft. Ezra, album Past, 2020), na N3-jevem premiernem solo EP-ju dobi še bolj natančno, a obenem še bolj univerzalno definicijo: "Morš se naučit med rd sam sebe, men se zdi, da mi gre tole mal predobr zdele." V dobi vseobčega samopomilovanja so nacijo očitno sposobni rešiti le še Capital Crew (op. a.)! Odmik od preroških idej pišočega naj bi potrdila zaključna Gut Feeling. V tej N3 iskreno potrdi, da je edini, ki ga doslej še ni razočaral, njegov "gut feeling". 3II aka Jakob Pelicon še en prijeten disco-house s Hakla izvede v svojem značilnem mirnem, skoraj profesorskem tonu, s poudarkom, da vedno velja prisluhniti in zaupati lastni intuiciji. Vse naj se zahakla za Hakl. Čista win-win-win-win situacija.

Ocena: 5