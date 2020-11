V 45. letu starosti za covidom-19 umrl član srbske skupine Amadeus Band

Pevec skupine Darko Filipović je novico objavil na Instagramu in se z zapisom poslovil od prijatelja in glasbenega sodelavca. "Brat moj … Vem, da se bova nekoč nekje spet srečala. Počivaj v miru."

Od kolega pa so se člani skupine poslovili tudi na uradnemInstagramovem profilu, kjer so ob črno-beli fotografiji zapisali: "Dragi prijatelji. Z veliko bolečino in neizmerno žalostjo v srcu vas obveščamo, da nas je danes, 24. novembra 2020, prezgodaj zapustil naš Bojan Zlatanović - Tokan. Tokanova sled bo še naprej živela skozi Amadeus in vse nas, skozi vse, kar nam je zaupal kot velik človek, in predvsem skozi ritem, ki nam ga je predajal v naša srca, in skozi spomine, s katerimi je oplemenitil naše duše. Za vedno te imamo radi, tvoji Amadeusi. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim v bolnišnici dr. Dragiše Mišovića za svojo nesebično požrtvovanje in trud v borbi s to grozno boleznijo. Držite se in pazite se!"