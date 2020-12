V 50. letu starosti umrl basist ameriške skupine Third Eye Blind

Basist skupine Third Eye Blind, 49-letni Jason Slater, je po odpovedi ledvic umrl v bolnišnici v kraju Maui na Havajih, je potrdila njegova hčiAlyssa Carlson. Slater je svojo diagnozo do pred enim mesecem skrival pred vsemi, tudi pred hčerko. Kot je ta povedala za TMZ, je za bolezen izvedela šele, ko jo je oče poklical iz bolnišnice in ji povedal, kaj se dogaja.

Medijski predstavnik skupine Third Eye Blind je povedal, da z Jasonom ni govoril že vse od leta 1996, ko je ta zapustil priljubljeno rock skupino, da je njega in vse člane skupine smrt nekdanjega basista zelo prizadela. "Vedno je žalostno, ko je z glasbene scene prehitro vzeto življenje," je še povedal tiskovni predstavnik.

Jason je bil namreč originalni basist skupine, a jo je kasneje zapustil. Skupino je skupaj z ostalimi člani osnoval leta 1993 in je bil tudi back vokalist. Kasneje je sodeloval z različnimi glasbeniki in skupinami, med drugim tudi s skupino Snake river Conspiracy, Microdot, Revenge of the Triads.

Leta 2008 je Jason na Youtube objavil video prve glasbene vaje skupine Third Eye Blind. Skupina je sicer doživela največjo priljubljenost po tem, ko je Jason zapustil skupino, med letoma 1997 in 1999.