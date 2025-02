V 55. letu starosti umrl glasbeni producent Irv Gotti.

Umrl je glasbeni producent Irv Gotti, ki se je zadnje obdobje boril z zdravstvenimi težavami. Producent, ki je umrl v 55. letu starosti, je tekom dolge kariere sodeloval z imeni, kot so Jay-Z, Jennifer Lopez in Mariah Carey. Ne le z zdravstvenimi, soočal se je tudi s pravnimi težavami. Julija lani ga je ženska obtožila spolnega napada in zlorabe, ki naj bi se odvijala med letoma 2020 in 2022.