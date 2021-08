V 63. letu umrl ustanovni član zasedbe UB40

Po dolgotrajni bolezni je umrl Brian Travers, član skupine UB40. Ta je nastala leta 1978 in poslušalce navduševala s hiti, kot sta Red Red Wine ter (I Can't Help) Falling In Love With You. Novico so na družbenih omrežjih sporočili njegovi glasbeni kolegi iz skupine.

Brian Travers je bil ustanovni član britanske pop-raggae skupine UB40, katere pot se je pričela leta 1978. Glasbenik in pisec besedil, ki je v zasedbi igral saksofon, je umrl v 63. letu na svojem domu v birminghamskem predmestju Moseley, v času slovesa je bil obkrožen z najbližjimi.

Člani skupine, v kateri je deloval že od samega začetka, so v skupni izjavi zapisali: ''Z veliko žalostjo sporočamo, da se je poslovil naš prijatelj, brat, ustanovni član skupine in glasbena legenda, Brian David Travers.'' Dodali so, da se je umrl v nedeljo, 22. avgusta, po pogumni dolgoletni bitki z rakom. ''Naše misli so pri njegovi ženi Lesley ter pri otrocih, hčeri Lisi in sinu Jamieju. Vsi smo pretreseni zaradi žalostne novice in vljudno prosimo, da v teh težkih časih spoštujete zasebnost njegove družine,'' so še zapisali.

Njegov zadnji nastop s skupino se je odvil decembra leta 2019 v areni v domačem Birminghamu. UB40, ki je zaslovela s skladbama Red Red Wine in (I Can't Help) Falling In Love With You, ima dolgo zgodovino. Legendarno pa je tudi njeno ime, UB40 je namreč referenca na uradni obrazec, ki je nezaposlenim v tistih časih omogočal denarno pomoč.