V 66. letu slovo legendarnega frontmana The Pogues

Po diagnozi encefalitisa in priklenjenosti na voziček od leta 2015 je v starosti 65 let umrl pevec Shane MacGowan, frontman legendarne irske zasedbe The Pogues. Smrt je nastopila samo teden dni po tem, ko so ga odpustili iz bolnišnice pred njegovim prihajajočim rojstnim dnevom na božični dan.

Glasbenik, najbolj znan po uspešnicah, kot so Dirty Old Town, Fairytale of New York, A Pair of Brown Eyes, A Rainy Night in Soho in Fiesta, je bil v zadnjih letih šibkega zdravja, poleg širše znanih težav z drogami in alkoholom v preteklosti. Znano je, da je Shane MacGowan začel alkohol piti že kot otrok, leta 2000 pa ga je prav tako od letos pokojna pevska kolegica Sinead O'Connor prijavila zaradi posedovanja drog, da bi ga rešila odvisnosti. Njena namera je uspela, za kar ji je bila Shane kasneje hvaležen.

icon-expand Shane MacGowan je največjo popularnost dosegel z The Pogues konec 80. in v 90. letih prejšnjega stoletja. FOTO: Miro Majcen

"Ne vem, kako naj to povem, zato bom samo povedala. Shane ... je odšel k Jezusu in Mariji ter svoji prelepi materi Theresi. Vedno bo luč, ki jo držim pred sabo, in merilo mojih sanj in ljubezen mojega življenja in najlepša duša in čudoviti angel, sonce in luna ter začetek in konec vsega, kar mi je ljubo," je v izjavi na Instagramu zapisala njegova žena Victoria Mary Clarke, ki je tudi poudarila, da je bil MacGowan "ves njen svet".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

MacGowanov tiskovni predstavnik je potrdil, da je "umrl mirno ob 3.30 zjutraj z ženo in sestro ob sebi". "Med njegovim odhodom so se brale molitve in zadnji obredi," je še dodal. Pevec je 22. novembra zapustil bolnišnico St. Vincent v Dublinu, le nekaj dni pozneje pa je Clarkova dejala, da sta praznovala obletnico poroke in da je hvaležna, da je "še vedno živ".

icon-expand Med najbolj znanimi pesmi The Pogues so Dirty Old Town, Fairytale of New York, A Pair of Brown Eyes, A Rainy Night in Soho ter druge. FOTO: Miro Majcen

MacGowan se je rodil v Kentu leta 1957, bil je sin irskih priseljencev in je vodil skupino The Pogues od leta 1982 do njihovega razpada leta 2014. Leta 1982 je ustanovil irsko punk skupino Pogue Mahone, kasneje skrajšano v The Pogues, izdali pa so sedem studijskih albumov.

icon-expand "Spominjali se ga bomo kot enega največjih glasbenih tekstopiscev," je ob MacGowanovi smrti dejal irski predsednik Michael D. Higgins. FOTO: Instagram

Leta 1988 je Kirsty MacColl sodelovala z The Pogues pri božični pesmi Fairytale of New York, ki jo je napisal MacGowan, ki je prišla na drugo mesto britanske lestvice in ostaja ena najbolj priljubljenih božičnih pesmi v Združenem kraljestvu in tudi drugje po svetu. Lani na silvestrovo je MacGowan je razkril, da so mu diagnosticirali encefalitis, ki je neobičajno, a resno stanje, saj gre za vnetje možganov. Pred tem pa je zaradi padca in poškodbe kolkov moral od leta 2015 uporabljati invalidski voziček. Novembra je bil spet v bolnišnici, med tistimi, ki so ga obiskali, sta bila nekdanja kolega iz skupine Spider Stacy in Terry Woods.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leta 2018 so mu priredili zabavo ob 60. rojstnem dnevu v Dublinski nacionalni koncertni dvorani ter ga počastili z nagrado za življenjsko delo. Leta 2020 je izšel dokumentarni film o njegovem življenju – Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan. Irski predsednik Michael D. Higgins je Shana MacGowana opisal kot enega "največjih piscev besedil v glasbi". "Kot mnogi po svetu sem zjutraj z veliko žalostjo izvedel za smrt Shana MacGowana. Njegove besede so Irce po vsem svetu povezale z njihovo kulturo in zgodovino ter zajele toliko človeških čustev na najbolj poetičen način," je povedal Higgins.