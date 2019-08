V 72.letu starosti umrla ljudska pesnica Fanika Požek

Fanika Požek je živela v Črnomlju v Beli krajini. Bila je priznana avtorica več kot 400 besedil za več kot 70 različnih slovenskih narodnozabavnih ansamblov. Umrla je v 72. letu starosti.

Kot 15-letno dekle je napisala besedilo pesmi Deželica sonca in grozdja, ki velja za eno največjih uspešnic Tria Lojzeta Slaka in je že skoraj ponarodela. Pisala je tudi druge pesmi in zgodbe, pri svojem delu pa se je pogosto naslanjala na ljudsko izročilo.

V Sloveniji ni bilo festivala, na katerem ne bi bila nagrajena. Veljala je za eno od najbolj tenkočutnih tekstopisk v slovenski narodnozabavni glasbi. Prejela je tudi nagradi dr. Feryja Souvana za življenjsko delo ter Marjana Stareta za kakovostno pisanje besedil.

Domača Občina Črnomelj ji je leta 2007 podelila Župančičevo plaketo, največje občinsko priznanje za področje literarnega ustvarjanja. Ta jo je spodbudila k izdaji knjige Dozorele sanje, v kateri je vsaj delno zbran ves njen opus.

Fanika Požek se je rodila leta 1947 in je v domači Beli krajini veljala za ljudsko pesnico.