V 77. letu je umrla pevka in igralka Jane Birkin.

Jane je svojo kariero začela kot igralka, zaslovela pa je predvsem zaradi svojega ljubezenskega razmerja s pevcem in igralcem Sergom Gainsbourgom. Spoznala ga je leta 1969 na snemanju romantične komedije Slogan, še isto leto pa sta skupaj izdala svoj glasbeni prvenec. Na albumu je izšla ljubezenska pesem Je t'aime...moi non plus, ki je se je zavihtela na vrh britanskih glasbenih lestvic. Leta 1980 sta se s Sergom razšla, Birkinova pa je nadaljevala svojo filmsko in glasbeno kariero.