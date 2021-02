V 77. letu starosti umrla Mary Wilson, soustanoviteljica skupine The Supremes

Mary Wilson , legendarna pevka Motown skupine The Supremes in ustanoviteljica te zasedbe, je nenadno umrla konec preteklega tedna. Stara je bila 76 let in je za seboj imela dolgo ter občudovanja vredno kariero. Tragično novico o smrti je potrdil njen publicist in dolgoletni prijatelj Jay Schwartz. Vzrok smrti za enkrat še ni znan.

Kot prvotna članica skupine The Supremes je Wilsonova pomagala razbiti rasne in spolne ovire v času, ko je sodelovala s skupino, ki je bila ustanovljena v Detroitu leta 1959. Ko je skupina leta 1961 podpisala pogodbo z Barryjem Gordyjem, je kmalu postala ena najbolje prodajanih ženskih skupin vseh časov. S kar 12 uspešnicami so osvojile prva mesta številnih glasbenih lestvic. Med večje hite spadajo pesmi kot so Baby Love, Where Did Our Love Go in pesemCome See About Me.

Album Stop! In the Name of Love, ki velja za enega največjih albumov skupine, je na dan njene smrti dopolnil 56 let.

"Vedno sem bil ponosen na Mary,"je Gordy zapisal v uradni izjavi: "Vedno je bila velika zvezda s svojo voljo. V vseh teh letih je trdo delala in s tem okrepila zapuščino skupine The Supremes. Globoko jo bomo pogrešali."