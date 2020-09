V 90. letih je bila velika zvezda na Hrvaškem, zdaj živi v hiši iz gline

Le kdo ne pozna pesmi Godine, ki jo je Ivana Banfić zapela z Dinom Merlinom? In kdo se ne spomni hita Imam te? Ivana je v 90. letih osvajala glasbene lestvice po vseh radijskih postajah nekdanje skupne države, danes, dvajset let pozneje, pa se je popolnoma umaknila od oči javnosti.

Ivana Banfić je hrvaška pevka, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja izdajala hit za hitom in redno osvajala prva mesta glasbenih lestvic. Pozneje se je z glasbene scene popolnoma umaknila in danes 50-letnica živi daleč od popularne scene. A ne le to, zanimivo je, da Ivana danes živi v hiši iz gline.

icon-expand V 90. letih je osvajala glasbene lestvice. FOTO: osebni arhiv

Ob vstopu v šesto desetletje je, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, Ivana še vedno videti bolje kot marsikatera druga zvezdnica na sceni, a vseeno se je odločila, da ji takšen način življenja ne ustreza. Ivana se je v svojem življenju dvakrat poročila. Prvič z Robertom Magićem, s katerim je bila v zakonu 12 let (med letoma 1993 in 2005). Razšla sta se na prijateljski način in še danes med njima ni zamer. Se je pa pevka po ločitvi predala alkoholu in se pozneje celo sama prijavila na kliniko za odvajanje od odvisnosti alkohola. V težkem obdobju ji je vseskozi stal ob strani takrat že nekdanji mož. Ko pa je premagala odvisnost, je spoznala Kruna Ladišića, televizijskega producenta, s katerim se je tudi poročila. Ko je prvič zanosila, je imela spontani splav, pri drugi nosečnosti pa je morala mirovati vseh devet mesecev, da ne bi izzvala ponovnega splava. Dobila je sina Janain se po njegovem rojstvu popolnoma umaknila od javnosti. V javnosti je govorila le o lepotnih posegih, za katere se je odločila: "Zaradi določenih zapletov sem morala na operacijo. To je res boleča izkušnja. Nikakor ne bi šla več na lepotne posege, ne da se mi več. Preveč sem vzljubila sebe in svoje telo, da bi se znova odločila za takšno mučenje," je povedala pred leti v enem od redkih intervjujev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Danes je popolnoma spremenila svoj način življenja. Veliko časa preživi v naravi, okopava zemljo, goji različne rastline, na Instagramu pa velikokrat objavi fotografije, na katerih se vidi, da ji takšen način življenja zelo ustreza."Če bi mi nekdo pred 11 leti, ko sem bila prvič v Indiji v puščavi Thar, povedal, da bom nekoč na Hrvaškem živela v hiši, zgrajeni iz naravnih materialov, kot so glina, slama in drva, bi jim rekla, da je to nemogoče. Kmalu bo naša družinska hiša končana. Hiška sredi narave, blizu reke Kolpe. Znaki so povsod okoli nas, samo treba jih je prepoznati in razumeti, kaj nam sporočajo. Verjamem, da je naša usoda zapisana in dogovorjena tam nekje zgoraj," je Ivana zapisala na Instagramu.