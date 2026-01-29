Naslovnica
Glasba

V Begunjah se je 140 harmonikarjev borilo za nagrado Avsenik 2026

Begunje na Gorenjskem, 29. 01. 2026 16.16

Avtor:
E.K.
V Begunjah se je 140 harmonikarjev borilo za nagrado Avsenik 2026

V Begunjah je potekalo 19. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2026, ki je združilo 140 glasbenikov iz petih držav. Tekmovanje je poudarilo ohranjanje slovenske glasbene dediščine in predstavilo mlade talente. Naziv absolutnega zmagovalca si je letos priigral Matevž Perc, ki je žirijo prepričal s svojo tehnično dovršenostjo, izraznostjo in muzikalnostjo.

V Begunjah na Gorenjskem se je pred dnevi zaključilo tridnevno 19. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2026, ki vsako leto v zimskih mesecih združuje vrhunske harmonikarje iz Slovenije in tujine. Tekmovanje velja za eno najpomembnejših tovrstnih glasbenih srečanj pri nas ter pomembno prispeva k ohranjanju in promociji slovenske glasbene dediščine.

V Begunjah se je 140 harmonikarjev borilo za nagrado Avsenik 2026
V Begunjah se je 140 harmonikarjev borilo za nagrado Avsenik 2026
FOTO: Arhiv organizatorja

Na letošnje tridnevno tekmovanje se je prijavilo 140 harmonikarjev iz petih držav – Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Nizozemske. Najmlajši tekmovalec je prihajal iz Slovenije, igral je diatonično harmoniko in je bil rojen leta 2018, najstarejši tekmovalec pa je prihajal iz Avstrije, igral klavirsko harmoniko in je bil rojen leta 1962, kar še dodatno potrjuje širok razpon starosti in izkušenj udeležencev.

Harmonikarji vseh starosti in ravni znanja so se pomerili v različnih kategorijah, razdeljenih glede na starost in vrsto harmonike – klavirsko ali diatonično. Nastope je ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija v sestavi Slavko Avsenik ml. (predsednik), Zoran Lupinc iz Italije in Igor Podpečan.

14-letni Matevž Perc je pometel s konkurenco
14-letni Matevž Perc je pometel s konkurenco
FOTO: Arhiv organizatorja

Naziv absolutnega zmagovalca letošnjega tekmovanja je osvojil Matevž Perc, ki je žirijo prepričal s svojo tehnično dovršenostjo, izraznostjo in muzikalnostjo. Njegov mentor je bil Robi Novak.

V disciplini klavirske harmonike je prvo mesto dosegel Svit Lešek (mentor Robi Novak), drugo mesto je pripadlo Jašu Okršlarju (mentor Daniel Šimek), tretje mesto pa je osvojila Vita Bavdek Veselič, ki je nastopala pod mentorstvom Mateja Kovačiča.

V kategoriji diatonične harmonike je prvo mesto in obenem naslov absolutnega zmagovalca osvojil Matevž Perc. Drugo mesto je dosegel Jan Matej Kordesch (mentor Martin Suschnig), tretje mesto pa Gašper Štajnar.

Tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik tudi letos ni bilo zgolj tekmovalni dogodek, temveč predvsem priložnost za druženje, učenje in izmenjavo izkušenj ter pomemben korak pri ohranjanju bogate slovenske narodno-zabavne glasbene tradicije.

Portal
Sandokan
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
