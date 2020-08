V Beyoncejinem novem videu tudi njena hčerka

Beyonce je svoj novi glasbeni material obogatila z zvezdniško zasedbo. V njenem najnovejšem videospotu za pesem Brown Skin Girl se poleg njene hčerke Blue Ivy in pevke Kelly Rowland pojavijo tudi slavna supermanekenka Naomi Campbell , igralka Lupita Nyong’o ter pevca Saint Jhn in WizKid . Video so snemali v Lonodnu, režiserka videospota Jenn Nkiru pa se je odločila, da bo svojo rodno sosesko Peckham uporabila kot eno od lokacij. Snemanje je potekalo tudi v Belgiji.

Beyonce je pred kakšnim mesecem izdala vizualni albumBlack is King.Videoposnetke vseh pesmi je zvezdnica tako združila v film, v katerem so zbrani številni vplivi: od mitologije do zgodovine državljanskih pravic in afrofuturizma, hkrati pa v ospredje postavlja temnopolto prebivalstvo. Dokazala je tudi svoje veliko zanimanje za avantgardni film. Beyoncejin namen je opozoriti na veličino in lepoto afriškega prebivalstva, tako je preteklo leto preživela na snemanju, urejanju in raziskovanju te tematike, pri nastajanju pa so sodelovali ljudje iz Gane, Nigerije in Južne Afrike.