Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

V boj za evrovizijsko vstopnico tudi Maraaya in Luka Basi

Ljubljana, 26. 01. 2026 10.35 pred 58 minutami 2 min branja 10

Avtor:
E.M.
Maraaya in Luka Basi

Kljub bojkotu Slovenije se bodo slovenski izvajalci poskušali prebiti na letošnjo Evrovizijo prek San Marina in Hrvaške. Maraaya, Luka Basi in PolarAce bodo srečo preizkušali v San Marinu, pevka Zevin pa pri naših južnih sosedih. Evrovizijsko vstopnico si je medtem že zagotovila Slovenka Eva Marija, ki bo zastopala Luksemburg.

Kljub temu da Slovenije na Evroviziji letos ne bo, zna biti glasbeno tekmovanje precej slovensko obarvano. Vstopnico za Dunaj je z zmago na luksemburškem predizboru že osvojila pevka slovenskih korenin Eva Marija, v boj za priložnost stati na odru 70. edicije festivala pa se podajajo še Maraaya, Luka Basi in PolarAce. Srečo bodo preizkušali na predizboru v San Marinu.

Maraaya
Maraaya
FOTO: Sigmalus Media 

Da so se prijavili na kasting za izbor Dreaming San Marino Song Contest, so Maraaya in Basi potrdili na svojih profilih na Instagramu. Finale bo 6. marca, v njem se bo za zmago potegovalo 20 nastopajočih, deset iz dveh predizborov ter deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih izbere produkcijska ekipa. Zmagovalca bo določila petčlanska žirija.

Za evrovizijsko vstopnico se sicer trenutno bori še ena Slovenka, in sicer pevka Zevin, ki bo svojo srečo preizkusila pri sosedih Hrvatih. Trenutno ji stavnice obetajo visoko drugo mesto, razplet izbora Dora 2026 bo znan prihodnji mesec.

Luka Basi
Luka Basi
FOTO: NEO VISUALS

V primeru zmage bi se dvojec Maraaya vrnil na Dunaj, kjer je leta 2015 že zastopal Slovenijo s pesmijo Here For You. Za Basija bi bilo to prvo srečanje z evrovizijskim svetom, medtem ko je mladi pevec PolarAce svojo srečo že preizkusil na lanski Emi.

Spomnimo, po odločitvi EBU, da Izrael ostaja del Evrovizije, so se Slovenija, Irska, Španija, Islandija in Nizozemska odločile za bojkot. Od tekmovanja so se med drugim odmaknili tudi predlanski zmagovalec Nemo in zmagovalka iz leta 2014 Conchita Wurst. Organizatorji medtem obljubljajo, da bodo v dvorano dovolili vnos palestinskih zastav ter da se ne bodo posluževali cenzure občinstva. "Ničesar ne bomo olepševali ali se izogibali prikazovanju dogajanja, saj je naša naloga pokazati stvari takšne, kot so."

maraaya luka basi san marino evrovizija

Tu je že prvi kandidat za album leta

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 4 -NX
  • 5 - UX
  • 6-RX
  • 9 LM
  • 7 - RZ
  • 8
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
26. 01. 2026 11.33
Lepi in prazni!
Odgovori
0 0
Amor Fati
26. 01. 2026 11.29
Mislila sta, da bo folk stopil na njuno stran in se krepko uštela, ko sta spoznala resnično priljubljenost pevke, ki sta jo javno napadla. Zdej pa imata. Noben ju v Sloveniji več ne prebavlja. Vsi se ju izogibajo.
Odgovori
0 0
zibertmi
26. 01. 2026 11.18
upam da sami financirajo udeložbo,so pa bogi hrvati pri taki glasbeni industriji,ki si kruh služi tudi v sloveniji,ker je hrvaški trg ali premajhen ali so pa zaslužki mizerni.če delo opravljajo pri nas,jim mnogokrat na hr ni treba plačat davka.da bodo poslali slovence v boj za evrovizijo.tadva res nimata obraza
Odgovori
+1
1 0
0523
26. 01. 2026 11.13
Kaj jim lahko rečemo ob predpostavki, da Slovenija bojkotira prireditev. Hin....
Odgovori
+2
2 0
petb
26. 01. 2026 11.19
To je podpora poboju 30.000 otrok v Gazi.
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 01. 2026 11.31
ta dva sta tudi imela največjo korist od rtv-ja, poleg potrebuješa
Odgovori
0 0
Veščec
26. 01. 2026 11.08
a spet ta dva 🤡,pa to
Odgovori
+4
4 0
Nace Štremljasti
26. 01. 2026 11.03
ne bo pel,ampak stokal
Odgovori
+4
4 0
Roadkill
26. 01. 2026 10.45
Ubogi San Marino
Odgovori
+6
7 1
ArseneLupin
26. 01. 2026 10.42
A Basi bo tudi v San Marinu pel v hrvaščini? Vprašam za prijatelja....
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bariatrična operacija želodca: komu je namenjena in zakaj pomaga pri zdravljenju debelosti
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor pred prvim izplačilom delovne uspešnosti po novem
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469