V boj za evrovizijsko vstopnico tudi Maraaya in Luka Basi

Kljub temu da Slovenije na Evroviziji letos ne bo, zna biti glasbeno tekmovanje precej slovensko obarvano. Vstopnico za Dunaj je z zmago na luksemburškem predizboru že osvojila pevka slovenskih korenin Eva Marija, v boj za priložnost stati na odru 70. edicije festivala pa se podajajo še Maraaya, Luka Basi in PolarAce. Srečo bodo preizkušali na predizboru v San Marinu.

Maraaya FOTO: Sigmalus Media

Da so se prijavili na kasting za izbor Dreaming San Marino Song Contest, so Maraaya in Basi potrdili na svojih profilih na Instagramu. Finale bo 6. marca, v njem se bo za zmago potegovalo 20 nastopajočih, deset iz dveh predizborov ter deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih izbere produkcijska ekipa. Zmagovalca bo določila petčlanska žirija. Za evrovizijsko vstopnico se sicer trenutno bori še ena Slovenka, in sicer pevka Zevin, ki bo svojo srečo preizkusila pri sosedih Hrvatih. Trenutno ji stavnice obetajo visoko drugo mesto, razplet izbora Dora 2026 bo znan prihodnji mesec.

Luka Basi FOTO: NEO VISUALS