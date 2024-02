V boj za nastop na Evroviziji tudi skupina Booom!

"Naša avtorska pesem v angleškem jeziku je navdušila in prepričala žirijo, zato so se odločili, da nas pošljejo v naslednji krog," na družbenem omrežju sporoča skupina Booom!, ki se bo za mesto na Evroviziji potegovala s tekmovanjem v San Marinu. Kot dodajajo, so si že nekaj časa želeli prodreti v tujini, morda pa se jim je pravkar ponudila resna priložnost.

"20. januarja 2024 smo odpotovali na eno od avdicij v San Marino, kjer se je žiriji, v kateri so bili svetovno znani italijanski producenti, predstavilo več kot 750 glasbenikov iz različnih držav. Pesem smo pred žirijo odpeli v živo in pustili zelo dober vtis. Nato smo v rahli negotovosti, zaradi izjemne konkurence, odpotovali nazaj proti Sloveniji," so opisali prvi korak in sporočili, da so že prejeli povratno novico, da so se uvrstili v polfinale, kjer se bodo znova pomerili z 90 najboljšimi izbranci.