Nizozemca izločili z Evrovizije, Irka izpustila vajo, Francoz govoril o miru

Po novici, da je bil nizozemski predstavnik diskvalificiran in ne bo nastopil v finalu Evrovizije, so se oglasili še drugi nastopajoči, ki so Joostu Kleinu stopili v bran in tudi sami napovedali, da ne bodo stopili na oder. 26-letnikova diskvalifikacija je posledica pritožbe ene od zaposlenih v ekipi, ki je odgovorna za televizijske prenose, ki je Nizozemca obtožila groženj, dogodek pa je preiskovala celo policija.

OGLAS

Nizozemski mediji so bili prvi, ki so poročali, da njihovega predstavnika preiskuje švedska policija, kmalu za tem pa je EBU potrdila, da je bil Joost Klein diskvalificiran s tekmovanja in ne bo nastopil v finalu. 26-letnik je s pesmijo Europapa veljal za enega od favoritov, da zaradi njegovega umika ne bodo nastopili, pa naj bi napovedali tudi estonski predstavniki.

Bambie Thug je zaradi novega incidenta zamudila zadnjo vajo pred finalom. FOTO: AP icon-expand

Pozornost in nestrinjanje z odločitvijo je izrazila irska predstavnica Bambie Thug, ki se ni udeležila slovesnosti z zastavami, ki je bila pred zadnjo vajo, v objavi na družbenem omrežju pa je zapisala, da se je v času, ko je čakala, da stopi na oder, zgodil incident, ki ga bo obravnavala EBU. Bambie, katere pravo ime je Bambie Ray Robinson, je dodala, da je Evropska radiodifuzna zveza dogajanje vzela resno in se opravičila oboževalcem, ki so jo pričakovali v dvorani. Da preverjajo dogajanje, so potrdili tudi pri EBU, v izjavi pa so preprosto zapisali: "Preverjamo, kaj se je zgodilo." Tako pevka kot organizatorji niso razkrili podrobnosti. Zadnjo vajo prekinil Francoz: "Združeni v glasbi, ampak v ljubezni za mir" Svojo zadnjo vajo pred finalnim nastopom pa je prekinil Francoz Slimane, ki je med nastopom dejal: "Združeni v glasbi, ja, ampk v ljubezni za mir." Ob tem se je skliceval na uradni slogan tekmovanja, ki se glasi 'Združeni v glasbi'. Njegova pesem, ki nosi naslov Mon Amour in jo je napisal sam, govori o strtem srcu in ljubezni. Njegovo petje in nastop je požel velik aplavz v dvorani.

Slimane FOTO: AP icon-expand

Zaradi pestrega dogajanja se je za umik iz državne žirije umaknila Norvežanka Alessandra Mele Alessandra Mele, ki naj bi med prenosom podeljevala točke Norveške, se je po poročanju televizijske postaje NRK odločila, da bo odstopila od naloge. V sporočilu za javnost norveškega medija piše, da se je Mele, ki je svojo državo na tekmovanju zastopala lani, umaknila zaradi "razburljivih razmer, ki letos vladajo v Malmoju". Komu bo točke podelila Norveška, bo tako sporočila voditeljica Ingvild Helljesen.