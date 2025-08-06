Svetli način
V Budimpešti se je začel glasbeni festival Sziget

06. 08. 2025

STA , E.K.
V Budimpešti se je začel festival Sziget. Tudi v 31. izdaji bo ponudil številne koncerte in druge prireditve, s katerimi organizatorji pritegnejo obiskovalce iz približno 100 držav. Festival, ki sodi med največje glasbene prireditve na prostem v Evropi, vsako leto privabi okoli 400.000 obiskovalcev.

Kot je po pisanju madžarske tiskovne agencije MTI v torek povedal glavni organizator dogodka Tamás Kádár, prodaja vstopnic za letošnji festival kaže na velik porast števila madžarskih obiskovalcev. Kar zadeva tuje goste, pa jih bo največ prišlo iz Nizozemske, sledijo jim obiskovalci iz sosednjih držav, je dodal.

Sziget
Sziget FOTO: Profimedia

"Do sedaj smo prodali več vstopnic kot lani. Zdi se, da se trend padanja, ki se je začel leta 2022, obrača," je še povedal Kadar in dodal, da pričakujejo, da bosta današnji koncert kantavtorice Charli XCX in četrtkov koncert Shawna Mendesa razprodana, tako kot nedeljski koncert, na katerem bo nastopil Post Malone.

Med nastopajočimi so tudi Kid Cudi, Chappell Roan, Anyma, Kooks, Nelly Furtado, FKA Twigs in Kiss of Life, na glavnem odru pa tudi madžarski izvajalci Pogany Indulo in Deva. Na odru Revolut Stage bodo nastopili Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou in Brutalismus 3000.

Na letošnjem festivalu naj bi nastopila tudi provokativna irska hiphopovska zasedba Kneecap, a ji je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP madžarska vlada julija prepovedala vstop v državo za tri leta in nastop na festivalu Sziget zaradi "antisemitskega sovražnega govora". Skupina iz Belfasta, ki je znana po svojih propalestinskih stališčih, se je zadnje mesece pojavljala v medijih zaradi svojih ostrih kritik Izraela.

Shawn Mendes
Shawn Mendes FOTO: Profimedia

Po pisanju AFP je sicer približno 300 madžarskih ustvarjalcev, med njimi režiser Laszlo Nemes, podpisalo peticijo proti načrtovanemu nastopu Kneecap na festivalu Sziget. Kadar je sicer ob naraščajočem pritisku povedal, da na to vprašanje ni "dobrega odgovora". Kot je zapisal v komentarju za enega od časopisov, "ne dopuščajo sovražnega govora v nobeni obliki, vključno z antisemitizmom", vendar ostajajo "zavezani duhu svobodnega izražanja" in "ne bodo delovali kot cenzorji".

Festival Sziget od leta 1993 poteka na otoku na Donavi, ki so ga poimenovali Otok svobode. Kot je še povedal Kadar, bo festivalsko prizorišče, ki obsega 76 hektarjev, v šestih dneh gostilo skoraj 1000 različnih programov, vključno z 550 glasbenimi in umetniškimi dogodki. Festival se bo sklenil 11. avgusta.

