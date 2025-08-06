V Budimpešti se je začel glasbeni festival Sziget

Kot je po pisanju madžarske tiskovne agencije MTI v torek povedal glavni organizator dogodka Tamás Kádár , prodaja vstopnic za letošnji festival kaže na velik porast števila madžarskih obiskovalcev. Kar zadeva tuje goste, pa jih bo največ prišlo iz Nizozemske, sledijo jim obiskovalci iz sosednjih držav, je dodal.

"Do sedaj smo prodali več vstopnic kot lani. Zdi se, da se trend padanja, ki se je začel leta 2022, obrača," je še povedal Kadar in dodal, da pričakujejo, da bosta današnji koncert kantavtorice Charli XCX in četrtkov koncert Shawna Mendesa razprodana, tako kot nedeljski koncert, na katerem bo nastopil Post Malone.

Med nastopajočimi so tudi Kid Cudi, Chappell Roan, Anyma, Kooks, Nelly Furtado, FKA Twigs in Kiss of Life, na glavnem odru pa tudi madžarski izvajalci Pogany Indulo in Deva. Na odru Revolut Stage bodo nastopili Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou in Brutalismus 3000.

Na letošnjem festivalu naj bi nastopila tudi provokativna irska hiphopovska zasedba Kneecap, a ji je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP madžarska vlada julija prepovedala vstop v državo za tri leta in nastop na festivalu Sziget zaradi "antisemitskega sovražnega govora". Skupina iz Belfasta, ki je znana po svojih propalestinskih stališčih, se je zadnje mesece pojavljala v medijih zaradi svojih ostrih kritik Izraela.