V Cankarjev dom prihaja Juan Diego Flórez: Doživeli boste glasovni ognjemet

Slavni perujski tenorist Juan Diego Flórez je v Ljubljani že nastopil, tokrat pa se vrača v okviru 72. Ljubljana Festivala. "Tu sem bil dve leti nazaj in spomnim se neverjetnega koncerta z neverjetnim občinstvom. Tudi organizacija festivala je bila odlična in zelo sem vesel, da sem spet tu," se koncerta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki bo na sporedu danes zvečer ob 20. uri, veseli operni pevec, ki zadnja leta živi na Dunaju. Po rodu sicer prihaja iz Peruja, njegov način glasbe pa je poseben. Prisluhnili bomo lahko delom italijanskih skladateljev Vincenza Bellinija , Gaetana Donizettija , Gioachina Rossinija in Giuseppeja Verdija ter francoskih opernih klasikov Charlesa Gounoda , Julesa Masseneta in Jacquesa Offenbacha .

"Moj stil petja, ki se imenuje belcanto, je kot ognjemet. Ognjemet z glasom. To je samo prvi del, drugi del je povezan z obdobjem romantike v operi. Kot je denimo Verdi ali francoska glasba, seveda pa je tu še nekaj presenečenj," je razkril pevec in priznal, da je tak 'ognjemet' težaven za njegov glas. "Je težko, zagotovo. Opera je poseben stil, saj poješ veliko arij z orkestrom. Prav zato je težko, ker moraš peti to, obenem pa še v drugih stilih. Vse, kar zapoješ, moraš zapeti najbolje kot lahko," je povedal. Tokrat drugič sodeluje z ukrajinsko dirigentko Oksano Liniv , o kateri ima same pohvale. "Neverjetna je," jo je pohvalil operni pevec, ki je znan po interpretaciji vlog, kot sta Tonio iz Hčere regimenta Gaetana Donizettija in Grof Almaviva iz Seviljskega brivca Gioachina Rossinija. Leta 2009 je bil nominiran za nagrado grammy za album Bel Canto Spectacular , kar je še dodatno utrdilo njegovo mednarodno prepoznavnost.

Njegove glasbene korenine so sicer v rock glasbi, nekoč je imel celo svojo rock skupino. Pa mu je zato kaj težje? "Ugotovil sem, da imam glas, ki ustreza različnim repertoarjem, in vesel sem, da je tako," je priznal in dodal, da je nazadnje igral s svojem bendom, ko je bil star 16 let. "To je zelo, zelo dolgo nazaj," je povedal zvezdnik, ki ga je pohvalil celo sam Luciano Pavarotti. "Ne vem, kaj je pil tisti dan," se je pošalil in razkril, da ga je celo spoznal osebno in se mu zahvalil za lepe besede. "Ko sem mu rekel hvala, je dejal, naj se mu ne zahvaljujem. Bilo mi je v čast, saj mi je idol in po mojem mnenju ima enega najbolj neverjetnih glasov," je še dodal glasbenik, ki si preko izvedbe glasbenih izobraževanj prizadeva za umetniški in osebni razvoj otrok in mladih iz ranljivih okolij Peruja.