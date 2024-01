V Cankarjevem domu koncertni poklon Michaelu Jacksonu

"Občinstvu predstavi to, kar si je Michael zamislil kot zaključek in vrhunec svoje glasbene kariere. Gre za vse prej kot preprost poklon; gre za dovršen koncert, kjer vsaka podrobnost ostaja zvesta izvirniku," piše v najavi. Obiskovalcem bo priklical uspešnice, kot so Thriller , Billie Jean , Smooth Criminal in Beat It .

Z letošnjim letom Human Nature Live Show stopa na novo turnejo, v okviru katere se bodo ustvarjalci nocoj ustavili v Ljubljani. Še ena izvedba je na sporedu v 5. decembra, prav tako ob 20. uri v Gallusovi dvorani. Organizatorji so predstavo napovedali kot vrhunsko glasbeno in vizualno izkušnjo, ki prikazuje umetniški talent in glasbeni svet Michaela Jacksona, z dovršeno koreografijo, osupljivimi kostumi, skrbno izbranimi nadarjenimi glasbeniki, plesalci in spremljevalnimi vokalisti. Vse to zaokroža pevec Miguel Concha , ki zna ustvariti iluzijo, da je Jackson spet na odru.

Michael Jackson (1958–2009) je bil eden najbolj uspešnih pop glasbenikov vseh časov. Vrhunec svoje slave je dosegel z albumom Thriller, podpisal pa je še številne uspešnice, kot so Don't Stop 'Til You Get Enough, Blood on the Dance Floor, Dirty Diana, Earth Song, Heal the World in Leave Me Alone, ki so se po več tednov zadrževale na prvih mestih glasbenih lestvic po svetu.

Njegovo glasbeno in plesno ustvarjanje so sicer prekrivali škandali, povezani z obtožbami o spolnih zlorabah otrok, a je bil zaradi pomanjkanja dokazov po več letih sodnih procesov oproščen. Umrl je junija 2009, le nekaj mesecev pred načrtovano izvedbo poslovilnih koncertov This Is It.