V Celju oder zavzeli nadobudni glasbeniki

V Celju se je odvil tradicionalen Citybend natečaj, na katerem je slavila skupina The Volume. Tone Kregar iz zasedbe MI2 nam je kot član strokovne žirije zaupal, kakšna je bila letošnja glasbena bera. "Zelo dobra, zelo dobra. Že kar nekaj let sem član te žirije in letos so me vsi bendi v povprečju zelo pozitivno presenetli."

Na tej prireditvi se je v petnajstih letih zvrstilo več kot 300 skupin, ki so tako razprla krila. "Ta zmaga ti da prepoznavnost in možnost, da ustvarjaš naprej," je še dejal Kregar. Za zmagovalno skupino The Volume je bil to največji oder do zdaj, a so kljub tremi občinstvo uspešno ogreli za Magnifica.