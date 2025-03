'V današnjem svetu je ohranjanje narečij ključnega pomena'

Istrska glasbena skupina Ne me jugat dokazuje, da so narečja slovenskim poslušalcem blizu. S svojo glasbo so namreč že davno presegli okvirje regije. Z zanimanjem in navdušenjem jim, kljub temu da v svojih besedilih pogosto uporabljajo istrsko narečje, prisluhnejo po vsej Sloveniji.

Istrsko narečje je po njihovih besedah "srce in duša naše identitete in kulture". "Skozi glasbo želimo ohraniti in obuditi ta dragoceni del naše dediščine, saj verjamemo, da je narečje most med preteklostjo in sedanjostjo. Poleg tega narečje prinaša edinstven čar in pristnost našim skladbam, kar nas ločuje od drugih glasbenih skupin," so povedali v pogovoru za 24ur.com.

Odziv poslušalcev na uporabo narečja je pozitiven po vsej Sloveniji. Kot povedo, oboževalci iz drugih regij cenijo avtentičnost in posebnost, ki je tudi ena od posebnih vrednosti skupine. "Po njem smo prepoznani, predvsem v našem domačem okolju, kjer naša glasba še posebej pride do izraza. Želimo pa se predstaviti in širiti naše vrednote tudi po vsej Sloveniji. V današnjem svetu, kjer celo nacionalne jezike pogosto izpodriva angleščina, je ohranjanje narečij ključnega pomena. Želimo, da mladi slišijo in sprejmejo našo govorico, saj s tem ohranjamo kulturno dediščino in jezikovno raznolikost," pravijo. V svojih besedilih vselej uporabijo vsaj 'malo' Istre.