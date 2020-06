V enem od dunajskih hotelov priredili 'koncert z okna'

Hotelske sobe, ki zaradi zaustavitve javnega življenja v času pandemije novega koronavirusa samevajo, so se za en večer spremenile v lože, dvorišče hotela pa v koncertni oder. Občinstvo je nastop godalnega orkestra in pevcev po pisanju francoske tiskovne agencije AFP spremljalo skozi okna približno 40 sob, ki so jih lahko najeli za večerni dogodek.