Glasba

V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

Luksemburg, 16. 12. 2025 17.01 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
R. M.
Eva Marija

Bi Slovenija kljub bojkotu naše države lahko imela predstavnico na tekmovanju za Pesem Evrovizije? V finalu izbora v Luksemburgu je namreč Eva Marija, glasbenica slovenskih korenin, ki je odraščala v Luksemburgu.

Eva Marija s polnim imenom Eva Puc je s skladbo Mother Nature postala finalistka luksemburškega predizbora za nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije.

Glasbo in besedilo so napisali skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. "Med nami je bila resnično posebna energija in dinamika. Pesem smo zasnovali na občutku otroštva, ko si se brezskrbno igral v parkih in gozdovih," je po poročanju portala Eurovision Luxembourg dejala pevka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njenih besedah Mother Nature naravo uporablja kot simbol upanja, svobode in trdnosti. "Pesem poziva k ponovni povezavi z notranjim otrokom in osvoboditvi strahov," je dodala. Na portalu so še zapisali, da je Eva Marija solo na violini odigrala povsem na koncu snemanja, ta del pa so vključili v končni izdelek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prihodnja edicija tekmovanja se sicer sooča z bojkoti nekaterih držav zaradi sodelovanja Izraela. Prihodnje leto na Dunaju poleg Slovenije ne bo Španije, Irske, Nizozemske in Islandije. Po nekaj letih odsotnosti pa se leta 2026 na Evrovizijo vračajo Bolgarija, Romunija in Moldavija.

Luksemburg se je po več kot 20-letnem premoru na glasbeno tekmovanje vrnil leta 2023. Zadnji dve leti sta se njegovi predstavnici obakrat uvrstili v finale.

eva marija eva puc evrovizija luksemburg tekmovanje

Bojkot Evrovizije: 'Morda si bo še kdo premislil'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
16. 12. 2025 17.40
Izrael bo na evrovizijo poslal novo nastalo glasbeno skupino: pevko iz španije, kitarista iz irske, bobnarko iz nizozemske, basista iz islandije in harmoničarko iz slovenije...
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
16. 12. 2025 17.15
Tooooo !
Odgovori
+1
1 0
