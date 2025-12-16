V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

Eva Marija s polnim imenom Eva Puc je s skladbo Mother Nature postala finalistka luksemburškega predizbora za nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije.

Glasbo in besedilo so napisali skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. "Med nami je bila resnično posebna energija in dinamika. Pesem smo zasnovali na občutku otroštva, ko si se brezskrbno igral v parkih in gozdovih," je po poročanju portala Eurovision Luxembourg dejala pevka.