'V glavi se počutiš mladega, telo ne sledi več, a saj sem še mlada ...'

Anja Rupel je na domači glasbeni sceni že skoraj štiri desetletja. Nekateri se je spomnijo po zasedbi Videosex, pela je tudi pri Laibachu, zagotovo pa po treh desetletjih samostojne glasbene kariere. Kmalu pa dobra priložnost, da jo bomo po desetletni odsotnosti lahko videli na samostojnem koncertu z njenimi največjimi uspešnicami vred.

57-letno Anjo Rupel še iz časov zasedbe Videosex izpred skoraj štirideset let pozna celoten Balkan, saj je bila popularna praktično po vseh državah nekdanje Jugoslavije, veljala pa je tudi za nekakšen seks simbol. Iz zasebno-glasbenega življenja je zagotovo zanimivo dejstvo, da sta bila z Alešem Klinarjem, članom zasedb Martin Krpan in Agropop, zadnjih dvajset let pa Rock Partyzani, par že v zgodnjih 80. letih, dokler ni on odšel v vojsko. Nato je ona začela leta 1984 oz. že malce prej peti pri zasedbi Videosex, kamor jo je priporočil Tomaž Sršen, ki je bil takrat v zasedbi Martin Krpan, kjer je bil klaviaturist tudi Klinar. Anja je bila vmes tudi dekle Iztoka Turka, usoda, zvezde ali kaj tretjega pa so hoteli, da sta se s Klinarjem spet srečala po slabem desetletju, ko jo je on povabil k projektu Svobodno sonce, ko se je leta 1991 osnoval "osamosvojiteljski" projekt Slovenski Band Aid. Ostalo pa je, kot se rado reče, zgodovina ...

icon-expand Anja Rupel velja za enega bolj prepoznavnih obrazov in predvsem glsasov na domači glasbeni sceni, saj je prisotna že skoraj štiri desetletja. FOTO: Rok Breznik

"Pojma nimam, ali sem bila bolj zrela pri dvajsetih ali tridesetih. Verjamem, da sva si bila z Alešem na nek način usojena, enostavno je spet preskočila iskrica," je Anja povedala ob bok dejstvu, da je že več kot tri desetletja Klinarjeva partnerica.

Anja je, kot rečeno, v Videosexu pela med leti 1984 in 1992, ko so izdali štiri albume (Videosex '84, Lacrimae Christi, Svet je zopet mlad ter Ljubi in sovraži), že leta 1988 pa je zapela pesem Across the Universe, priredbo pesmi Beatlov, ki jo je na albumu Let it be izdala zasedba Laibach. To je bil za Anjo mednarodni trenutek prepoznavnosti, saj je pesem zakrožila po svetu, videospot pa so zelo pogosto vrteli na takrat zelo popularnem MTV-ju. Da pa ni ostala dolžna niti Rolling Stonesom, priča dejstvo, da je zapela tudi na remiksu pesmi Sympathy for the Devil. "Za tujino očitno ni bilo prave priložnosti, pa časi so bili drugačni. Danes lažje prideš do ušes poslušalcev na drugem koncu sveta. Takrat bi najbrž morali živeti v tujini, če bi želeli kaj doseči, kar pa nam ni bilo v interesu, saj nam je šlo dobro doma," nam je zaupala svoje razmišljanje o poskusih v tujini.

Anja je v svoji skoraj 30-letni samostojni karieri nanizala kopico albumov, nekaj kompilacij, zagotovo pa so vam v ušesih ostale pesmi, kot so Lep je dan, Odšla bom še to noč, Sanjam te, Življenje je kot igra, Plašč ljubezni, Najbolj nori par, Odpri oči, Ključ do srca, Skrajni čas (duet s Tošejem Proeskim) in številne druge uspešnice. V zadnjem desetletju je bila predvsem gostja drugih izvajalcev na koncertih, saj je priznala, da ji je "tako odgovarjalo, saj gre za precej manj živčnosti in odgovornosti".

icon-expand Ruplova bo po desetletju imela povratniški samostojni koncert s spremljevalno zasedbo, in sicer 8. decembra v Ljubljani. FOTO: Miro Majcen

Njena najnovejša pesem in videospot Srce že ve predstavljata nekakšno vrnitev na glasbeno sceno in odre, čeprav v resnici ni nikoli zares odšla. "Že deset let nisem imela videospota, zdaj pa ljudi zanima, kaj sem novega naredila. Meni osebno je pomembno, da je zadeva sodobna, saj vendarle nisem deset let spala pod Peco, haha. Spremljam zadeve in sem vedela, kaj hočem. Čeprav Aleš ni bil ravno navdušen, da ga izdam. Meni pa se je zdelo, sem čutila, da je to moja pesem. Skladba je ljubezenska, pa tudi čisto življenjska, saj govori o tem, da marsikatero nesrečno izkušnjo ali ljubezen v življenju lahko sčasoma predelaš, preboliš in se ponovno postaviš na noge in živiš naprej. Čeprav se ti zdi, da se iz tega ne boš nikoli izkopal, prej ali slej ugotoviš, da se da preživeti. Moraš tako živeti, kot da ni preteklosti," je o novi pesmi povedala Ruplova.

V pripravi pa ima tudi novi album osveženih hitov in nekaj novih skladb za povrhu. "Nova-stara plošča bo nared v letu 2024. Zame je to praktično že star album, saj smo ga posneli že leta 2020, ko smo mu dodali novo skladbo Srce že ve, ki smo jo posneli letos. Za drugo leto načrtujem snemanje še enega dueta. Sicer pa albumi že dolgo niso več pomemben faktor v glasbeni karieri, zdaj so bolj 'in' bolj singli, videospoti in aktivnosti na družbenih omrežjih," nam je o načrtih povedala Anja, ki jo bomo lahko po dolgem času 8. decembra spet slišali na samostojnem koncertu v ljubljanskem SiTi teatru s spremljevalno zasedbo, ko bo njena gostja Tinkara Kovač in še kakšen gost presenečenja.

icon-expand Z Alešem Klinarjem sta skupaj več kot trideset let, oba pa sta prepričana, da sta si "enostavno usojena". FOTO: Luka Kotnik