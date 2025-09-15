Britney Spears razburila z umazanijo v hiši, oglasila se je zaskrbljena družina

Odkar je pop ikona Britney Spears lansko leto s svojim odtujenim očetom Jamiejem Spearsom poravnala primer o skrbništvu, ki ga je imel nad njo vse od leta 2008, pevka na družbenih omrežjih objavlja drzne posnetke. Pleše, prepeva, kriči - skoraj po pravilu razgaljena, v spodnjem perilu ali kopalkah in na ta način privablja veliko pozornosti javnosti.

V začetku meseca pa so sledilci na enem izmed posnetkov opazili v ozadju na tleh njene hiše tudi pasje iztrebke, kar je bil povod za vsesplošno zaskrbljenost javnosti. Britney je pod objavo, v kateri pleše in poje z britanskim naglasom, zapisala:"Igram se s svetlobo in čistim, kot da jutri ne obstaja." Zdaj so se oglasili tudi družinski člani 43-letne pevke, ki jih skrbi njeno stanje:"Ona ni dobro. Njene prijatelje in družino zelo skrbi za njeno prihodnost. V hiši vlada kaos, ne čisti za psi in prav tako tam ni nikogar, ki bi vsak dan skrbel za red. Preprosto ne funkcionira kot odrasla oseba," so povedali. K temu so dodali, da oklevajo z intervencijo in "bodo za zdaj spremljali, kako se bori sama."

Na temo nepospravljenega domovanja in pasjih iztrebkov se je v svojem slogu objav oglasila tudi Britney in odgovorila na zaskrbljene komentarje:"Sram naj bo vse, ki me obmetavajo s kritikami, medtem ko sedim tu v pižami." Nato je skrenila s teme in prešla na komentiranje otroka pevca Justina Bieberja. Pod objavo so se kot običajno zgrnili komentarji sledilcev:"Ojoj, kaj se dogaja z ubogo Britney?", drugi pa je zapisal:"Je to cena slave?".