Svetli način
Glasba

Britney Spears razburila z umazanijo v hiši, oglasila se je zaskrbljena družina

Kalifornija, 15. 09. 2025 13.06 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
9

Kljub temu da je javnost zdaj že vajena drznih objav Britney Spears - za katero se zdi, da ji je popolnoma vseeno, kaj si mislijo drugi - pa je z nedavno objavo še posebej razburila. Na enem izmed posnetkov so sledilci na tleh njene hiše opazili namreč pasje iztrebke. "Njeno domovanje je milo rečeno kaos", pravijo njeni zaskrbljeni družinski člani, medtem pa Britney trdi, "da je vse v najlepšem redu."

Odkar je pop ikona Britney Spears lansko leto s svojim odtujenim očetom Jamiejem Spearsom poravnala primer o skrbništvu, ki ga je imel nad njo vse od leta 2008, pevka na družbenih omrežjih objavlja drzne posnetke. Pleše, prepeva, kriči - skoraj po pravilu razgaljena, v spodnjem perilu ali kopalkah in na ta način privablja veliko pozornosti javnosti.

Domovanje Britney Spears sprožilo burne odzive njenih sledilcev.
Domovanje Britney Spears sprožilo burne odzive njenih sledilcev. FOTO: Instagram

V začetku meseca pa so sledilci na enem izmed posnetkov opazili v ozadju na tleh njene hiše tudi pasje iztrebke, kar je bil povod za vsesplošno zaskrbljenost javnosti. Britney je pod objavo, v kateri pleše in poje z britanskim naglasom, zapisala:"Igram se s svetlobo in čistim, kot da jutri ne obstaja." Zdaj so se oglasili tudi družinski člani 43-letne pevke, ki jih skrbi njeno stanje:"Ona ni dobro. Njene prijatelje in družino zelo skrbi za njeno prihodnost. V hiši vlada kaos, ne čisti za psi in prav tako tam ni nikogar, ki bi vsak dan skrbel za red. Preprosto ne funkcionira kot odrasla oseba," so povedali. K temu so dodali, da oklevajo z intervencijo in "bodo za zdaj spremljali, kako se bori sama."

Na temo nepospravljenega domovanja in pasjih iztrebkov se je v svojem slogu objav oglasila tudi Britney in odgovorila na zaskrbljene komentarje:"Sram naj bo vse, ki me obmetavajo s kritikami, medtem ko sedim tu v pižami." Nato je skrenila s teme in prešla na komentiranje otroka pevca Justina Bieberja. Pod objavo so se kot običajno zgrnili komentarji sledilcev:"Ojoj, kaj se dogaja z ubogo Britney?", drugi pa je zapisal:"Je to cena slave?".

Britney Spears
Britney Spears FOTO: AP

43-letnica ima za seboj nekaj težkih let. Njeni zapleteni družinski odnosi so se še poslabšali, potem ko se je lansko leto osvobodila skrbništva, ki ga je imel njen oče Jamie Spears nad njo. Bil je njen skrbnik vse od leta 2008, ko je zvezdnica doživela živčni zlom. Pod očetovim nadzorom je bila do leta 2021. Takrat je na sodišču povedala, da njeni sorodniki niso storili ničesar, da bi ji pomagali, da bi se osvobodila očetovega nadzora. Kot navajajo tuji mediji, se od takrat njihov odnos le poslabšuje.

britney spears hiša umazanija
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
15. 09. 2025 13.50
+2
Umazanji je demon z njo so ustvarili kugo.
ODGOVORI
3 1
Watchy
15. 09. 2025 13.44
+4
Tko ma tudi v glavi.
ODGOVORI
4 0
Amor Fati
15. 09. 2025 13.38
-2
Lenuhinja.
ODGOVORI
3 5
but_the_ppl_are_retarded
15. 09. 2025 13.16
-3
Take packe se menda dobr po®ivajo...
ODGOVORI
5 8
JanezNovak13
15. 09. 2025 13.24
+3
Je imel tako umazanega, da sem ga morala z rokavicami prijeti preden sem ga dala v usta.
ODGOVORI
6 3
but_the_ppl_are_retarded
15. 09. 2025 13.29
+3
Pa imel je takega, ko kikiriki... Ne tako majhnega, temveč slanega.
ODGOVORI
5 2
Leonardo R
15. 09. 2025 13.56
😂
ODGOVORI
0 0
