V hišnem požaru umrla 66-letna pevka uspešnice I Kissed a Girl

"Jill Sobule je bila sila narave in zvesta zagovornica človekovih pravic, katere glasba je vtkana v našo kulturo. Zelo sem se zabaval, ko sem delal z njo. Izgubil sem stranko in prijateljico. Upam, da bodo njena glasba, spomin in zapuščina še naprej živeli in navdihovali druge," je v izjavi za ameriške medije povedal njen menedžer John Porter . Od pevke se je poslovil tudi njen odvetnik Ken Hertz , ki je dejal: "Jill ni bila le moja stranka, bila je naša družinska članica. Prisotna je bila ob vsakem rojstvu, rojstnem dnevu in vseh praznikih. Nastopala je na poroki najine hčerke, jaz pa sem bil njen tonski mojster, ko je prek Zooma nastopila iz naše dnevne sobe, ko je med pandemijo živela z nami."

"To me je močno zadelo. Jill Sobule je bila neverjetna, darežljiva umetnica, ki je svoj čas in talent namenila zagovarjanju pravic do splava in drugim naprednim namenom. Bila je ljubka in igriva, iskrena in nadarjena. To je tako nevzdržno žalostno. Na svidenje, draga Jill. Hvaležna sem, da sem lahko bila tvoja oboževalka in prijateljica," je na družbenem omrežju zapisala igralka Sarah Thyre.