’V hitrem tempu življenja nam ostane malo časa za nežnost’

Avtorja skladbe sta dva Roka. Rok Švab je napisal glasbo, Rok Lunaček pa besedilo. "Po izjemno uspešnih Zaljubljenih pesmih je zdaj prišel čas, za nekaj nežnega. V tem hitrem tempu življenja nam ostane tako malo časa za nežnost, pa vendar si je vsi želimo. Ko sem slišala melodijo, me je takoj prepričala. Besedilo je meni pisano na kožo. Glasba pa je seveda tudi pomemben del mojega življenja in fino se je z njo malo pocrkljati," se namuzne Maja Oderlap , ki menda odslej tudi ni več samska. Se je zato tako dobro znašla pri izvedbi? Njeno srce naj bi ogrel fant doma s Koroške. "Že dolga leta nass skupino Navezapovezuje prijateljstvo. In ko sva z Rokom Švabom razmišljala koga povabiti ni bilo nobenega dvoma, saj so fantje odlični vokalisti. Sodelovati s tako dobro ekipo je pravi privilegij, za katerega sem izjemno hvaležna.Pred namiso številni nastopi in gotovo se bomo kje tudi srečali," pravi rdečelaska.

Snemanje videospota zahteva veliko mero organizacije, izbora pravih detajlov in primernih lokacij. Tokrat so se odločili za dvorec Gutenbuchel,ki leži v neposredni bližini Šoštanja, skrit med gostim drevjem. "Vsak, ki stopi v ta svet je očaran. Zanj prostovoljno in brezplačno skrbiMateja Kumer, s še nekajnavdušenci, ki ga želijo zaščititi pred propadanjem. Mateja nam je prijazno odklenila vrata in poskočilo mi je srce! Za dvorcemjezapuščen rastlinjak, ki smo mu na dan snemanja vdihnili življenje. Za celotno video podobo je skrbela res velika ekipa. V spotu sta se nam pridružila tudiAna Golavšek in njen Jernej. Navdušeni smo, saj so nastali unikatni posnetki, v katerih bomo pokazali tudi del naše kulturne dediščine, za katero si želim, da bi do nje imeli boljši odnos," iskreno pove Maja. "Kar malo smo zasopihani, saj smo na snemanju večkrat prehodili tudi 100 in več stopnic. A se je splačalo (smeh)," dodajo še člani skupine Naveza.