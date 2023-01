Intelektualci, novinarji in umetniki v Italiji so sprožili peticijo proti načrtovanemu nagovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na glasbenem festivalu Sanremo, ki bo potekal od 7. do 11. februarja. Zelenskega so povabili na zadnji večer festivala, sam pa naj bi izrazil željo, da bi po videopovezavi posredoval sporočilo miru.

V Italiji je bila sprožena peticija proti nagovoru Volodimirja Zelenskega na festivalu Sanremo. Napovedano sodelovanje ukrajinskega predsednika na festivalu, katerega zmagovalec predstavlja Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, je sprožilo kritičen odziv italijanske javnosti. Številni intelektualci, diplomati, umetniki in drugi so podpisali peticijo proti militarizaciji festivala. "Glasbe ne smemo mešati z vojno propagando," se v njej strinjajo. icon-expand V Italiji peticija proti nagovoru Zelenskega na festivalu Sanremo. FOTO: AP "Iz vojne ne morete narediti spektakla. Še posebej ne v oddaji, v kateri se izvajajo pesmi," je kritično dejal igralec in glasbenik Moni Ovadia. "Sredi glasbene oddaje bo Zelenski zahteval orožje, topove in tanke, kar je neprimerno za glasbeni festival," pa je izjavil televizijski voditelj Mario Giordano. Vsakoletni glasbeni festival Sanremo je v Italiji zelo priljubljen in vselej beleži visoko gledanost. Številnim znanim italijanskim glasbenikom, kot sta na primer Eros Ramazzotti in Adriano Celentano, je festival služil kot odskočna deska za mednarodno kariero. Italijanski predizbor za pesem Evrovizije je med zvezde uspešno izstrelil tudi band Måneskin, ki je leta 2021 na največjem evropskem odru z pesmijo Zitti E Buoni slavil končno zmago. Skupina tudi po dvigu kristalnega pokala uspešno pluje po glasbenih vodah. PREBERI ŠE Ukrajinski predsednik Zelenski v govoru na grammyjih: Ne bodite tiho Zelenski je sicer v preteklosti že govoril na nepolitičnih dogodkih. Med drugim je nagovoril gledalce lanskih grammyjev in letošnjih zlatih globusov.